Андрей Разин: Россия вовремя получила по шапке
Экс-наставник «Автомобилиста» и «Адмирала» Андрей Разин проанализировал поражение сборной России от Словакии.
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НАДО ПОКАЗАТЬ, ЧТО МЫ МОЖЕМ РАЗЫГРЫВАТЬ НЕ ТОЛЬКО КОМБИНАЦИИ СКА
— Как можно оценить такой результат, сборная не готова к Олимпиаде?
— Наоборот. Команда вышла готовая. Это подтверждают быстрые и легкие голы, которые мы забили. Они сыграли плохую службу. Команда расслабилась, думала, что так пойдет и дальше. Две грубейшие ошибки в первом периоде дали словакам возможность зацепиться и почувствовать игру. У соперника была очень хорошая игровая дисциплина. Вспомните, сколько они шайб переловили на себя. Это говорит о высочайшей самоотдаче со стороны соперника. Сборная России не смогла перестроиться.
— Оправдывает ли главного фаворита Олимпиады неспособность перестроиться за два периода?
— Лучше плохо начать, чем плохо закончить. Вовремя получили по шапке. Большой минус — игра в большинстве. Соперник, видимо, изучил его досконально и был ко всему готов. Мы старались немного перестроиться в последнем большинстве в конце третьего периода. Надо искать
— Соперники изучали большинство СКА и ЦСКА?!
— Несложно просмотреть все раскаты и закаты, посмотреть, как соперник играет в давление, и выходит на реализацию большинства. Наши шайбы со словаками в свою очередь изучат будущие соперники — Словения и США. Словаки показали нам — здесь не работает то, что проходило на клубном уровне. Зато у тренеров есть время придумать
— Слишком предсказуема игра для соперника?
— Конечно, такое проходило с корейцами, а здесь другой уровень. Надо показать, что мы можем разыгрывать не только комбинации СКА.
— Знарок сказал, что Дацюк и Ковальчук попросили попробовать Мозякина в первом звене. Что не получилось у их тройки?
— Ребята создавали моменты. Дацюк попал в крестовину, потом выходил «один в ноль» и пасовал Мозякину, но у того сошла шайба с крюка. Несколько раз в упор бросал Ковальчук. Моменты были. Сказалась психология, ведь Сергея называли 13-м нападающим, постоянно говорили, что ему нужно найти место. Игроки все читают — и это сказывается. Ничего страшного не произошло.
— Какие тогда видите проблемы?
— Главное — подвела игровая дисциплина. Первый пропущенный гол — чистая расхлябанность при игре в средней зоне. У словаков мы и близко такого не видели. Каждый из них отрабатывал и бежал на смену, чего не было у нас при счете 2:0 и 2:1.
ПОСМОТРИТЕ, СКОЛЬКО ВЫРУЧАЛ КОШЕЧКИН
— Илья Ковальчук, как и вы, сказал, что ничего страшного не произошло. Неужели?
— Виноваты не Мозякин, Дацюк или Ковальчук. Они — нормальные люди, переживают и сами хотят забить. Моменты были, просто им надо дать почувствовать уверенность. Показалось, что у других ребят больше проблем, чем у Мозякина. Два удаления в третьем периоде — хорошие примеры недонастроя. Для тренеров и игроков это лишнее напоминание о том, что они приехали на очень важный турнир и таких ошибок допускать нельзя.
— Получается, горячиться не стоит, менять Кошечкина, разбивать первую тройку, ротировать пары защитников?
— Конечно. Тренерский штаб сказал, что Кошечкин будет первым вратарем. Он пропустил две шайбы после четырех бросков в первом периоде. Однако голы были не его. А дальше посмотрите, сколько он выручал. Третья — с ползоны подмышкой пролетел. Может, он не спас в начале матча, но сколько выручил потом, оставляя команду в игре.
— Эта словацкая сборная — самая слабая за все время своего участия на Олимпиадах, как можно было ей проиграть?
— Вы посмотрите, с какой самоотдачей они действовали. Правда, не все. Например, опытнейший Ладислав Надь совершил очень много потерь и часто переигрывал смены. Зато его более молодые партнеры делали все как надо и играли на команду. При счете 2:0 сборной России не хватило игровой дисциплины и гола в большинстве.
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|Крэйг Рэмзи
|Олег Знарок
|Конрад Б.
|Кошечкин В. 58:49 (Кошечкин В. 59:00-59:06)
|1-й период
|Владислав Гавриков (В. Войнов, С. Широков)
|02:54
|Кирилл Капризов (Н. Гусев)
|04:08
|10:30
|Петер Черешняк
|16:05
|Петер Олвецки (Д. Граняк)
|17:55
|Мартин Бакош
|19:50
|Михал Чайковски
|2-й период
|Александр Барабанов
|37:50
|38:26
|Марцел Хашчак
|Сергей Калинин
|38:41
|3-й период
|41:57
|Лукаш Цингел
|Вячеслав Войнов
|45:28
|Иван Телегин
|47:48
|48:30
|Петер Черешняк (М. Хашчак, М. Бакош)
|52:25
|Томаш Марцинко
|54:57
|Михал Чайковски
|Алексей Марченко
|58:35
|12
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)