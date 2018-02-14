Андрей Разин: Россия вовремя получила по шапке

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НАДО ПОКАЗАТЬ, ЧТО МЫ МОЖЕМ РАЗЫГРЫВАТЬ НЕ ТОЛЬКО КОМБИНАЦИИ СКА

— Как можно оценить такой результат, сборная не готова к Олимпиаде?

— Наоборот. Команда вышла готовая. Это подтверждают быстрые и легкие голы, которые мы забили. Они сыграли плохую службу. Команда расслабилась, думала, что так пойдет и дальше. Две грубейшие ошибки в первом периоде дали словакам возможность зацепиться и почувствовать игру. У соперника была очень хорошая игровая дисциплина. Вспомните, сколько они шайб переловили на себя. Это говорит о высочайшей самоотдаче со стороны соперника. Сборная России не смогла перестроиться.

— Оправдывает ли главного фаворита Олимпиады неспособность перестроиться за два периода?

— Лучше плохо начать, чем плохо закончить. Вовремя получили по шапке. Большой минус — игра в большинстве. Соперник, видимо, изучил его досконально и был ко всему готов. Мы старались немного перестроиться в последнем большинстве в конце третьего периода. Надо искать что-то новое.

— Соперники изучали большинство СКА и ЦСКА?!

— Несложно просмотреть все раскаты и закаты, посмотреть, как соперник играет в давление, и выходит на реализацию большинства. Наши шайбы со словаками в свою очередь изучат будущие соперники — Словения и США. Словаки показали нам — здесь не работает то, что проходило на клубном уровне. Зато у тренеров есть время придумать что-то новое.

— Слишком предсказуема игра для соперника?

— Конечно, такое проходило с корейцами, а здесь другой уровень. Надо показать, что мы можем разыгрывать не только комбинации СКА.

— Знарок сказал, что Дацюк и Ковальчук попросили попробовать Мозякина в первом звене. Что не получилось у их тройки?

— Ребята создавали моменты. Дацюк попал в крестовину, потом выходил «один в ноль» и пасовал Мозякину, но у того сошла шайба с крюка. Несколько раз в упор бросал Ковальчук. Моменты были. Сказалась психология, ведь Сергея называли 13-м нападающим, постоянно говорили, что ему нужно найти место. Игроки все читают — и это сказывается. Ничего страшного не произошло.

— Какие тогда видите проблемы?

— Главное — подвела игровая дисциплина. Первый пропущенный гол — чистая расхлябанность при игре в средней зоне. У словаков мы и близко такого не видели. Каждый из них отрабатывал и бежал на смену, чего не было у нас при счете 2:0 и 2:1.

ПОСМОТРИТЕ, СКОЛЬКО ВЫРУЧАЛ КОШЕЧКИН

— Илья Ковальчук, как и вы, сказал, что ничего страшного не произошло. Неужели?

— Виноваты не Мозякин, Дацюк или Ковальчук. Они — нормальные люди, переживают и сами хотят забить. Моменты были, просто им надо дать почувствовать уверенность. Показалось, что у других ребят больше проблем, чем у Мозякина. Два удаления в третьем периоде — хорошие примеры недонастроя. Для тренеров и игроков это лишнее напоминание о том, что они приехали на очень важный турнир и таких ошибок допускать нельзя.

— Получается, горячиться не стоит, менять Кошечкина, разбивать первую тройку, ротировать пары защитников?

— Конечно. Тренерский штаб сказал, что Кошечкин будет первым вратарем. Он пропустил две шайбы после четырех бросков в первом периоде. Однако голы были не его. А дальше посмотрите, сколько он выручал. Третья — с ползоны подмышкой пролетел. Может, он не спас в начале матча, но сколько выручил потом, оставляя команду в игре.

Какая-то нервозность в его действиях прослеживалась. Но смысл менять вратаря? Если поставят Шестеркина, то для него это будет не менее важная игра. А Василий уже почувствовал, что такое Олимпиада. В любом случае решать тренеру. Остается наработать комбинации в большинстве помимо клубных. Наработали вбрасывания в чужой зоне — и есть гол. Может быть, мы не раскрываем все карты и оставим комбинации для матчей на вылет.

— Эта словацкая сборная — самая слабая за все время своего участия на Олимпиадах, как можно было ей проиграть?

— Вы посмотрите, с какой самоотдачей они действовали. Правда, не все. Например, опытнейший Ладислав Надь совершил очень много потерь и часто переигрывал смены. Зато его более молодые партнеры делали все как надо и играли на команду. При счете 2:0 сборной России не хватило игровой дисциплины и гола в большинстве.

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