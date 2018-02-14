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14 февраля 2018, 23:35 | Бобслей, сани, скелетон | Чемпионат.com

СМИ: комбинезоны дают преимущество британским скелетонистам на Олимпиаде

Британские скелетонисты будут выступать на Олимпийских играх в Пхёнчхане в индивидуально разработанных аэродинамических комбинезонах, сообщает The Guardian.

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© AFP 2018

По данным источника, при изготовлении экипировки для членов сборной Великобритании по скелетону использовались те же технологии, что и в форме британских велогонщиков, созданной для Олимпиады-2008 в Пекине.

Отметим, что на тренировках скелетонистов один раз лучшим стал Дом Парсонс, занимающий 12-е место в общем зачёте Кубка мира. Лора Деас показала лучшее и второе время, а Лиззи Ярнольд стала третьей и четвёртой в тренировочных заездах.
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