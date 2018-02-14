СМИ: комбинезоны дают преимущество британским скелетонистам на Олимпиаде
Британские скелетонисты будут выступать на Олимпийских играх в Пхёнчхане в индивидуально разработанных аэродинамических комбинезонах, сообщает The Guardian.
По данным источника, при изготовлении экипировки для членов сборной Великобритании по скелетону использовались те же технологии, что и в форме британских велогонщиков, созданной для Олимпиады-2008 в Пекине.
Отметим, что на тренировках скелетонистов один раз лучшим стал Дом Парсонс, занимающий 12-е место в общем зачёте Кубка мира. Лора Деас показала лучшее и второе время, а Лиззи Ярнольд стала третьей и четвёртой в тренировочных заездах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter