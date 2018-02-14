Кожевников: Кошечкин не выручил сборную России в матче со словаками

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Сборная России проиграла словакам со счетом 2:3, а Кошечкин отбил 16 бросков из 19.

«Кошечкин не выручил сегодня. Он сыграл-то неплохо, особенно в третьем периоде, но вратарь должен выручать, а этого сегодня не было. Моменты у словаков были хорошие, но можно было выручить», — сказал Кожевников по телефону.

При счете 2:0 в конце первого периода сборная России пропустила две быстрые шайбы.

«А потом мы смогли перестроиться? Подумаешь, счет — 2:2, но у нас вагон мастерства и 40 минут! Давайте еще сравнивать КХЛ со словацкой лигой. О чем тогда вообще можно говорить?» — добавил бывший нападающий сборной СССР.