Кожевников: Кошечкин не выручил сборную России в матче со словаками
КАЗАНЬ, 14 фев — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Вратарь сборной России Василий Кошечкин мог лучше провести матч олимпийского хоккейного турнира со словаками, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
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Сборная России проиграла словакам со счетом 2:3, а Кошечкин отбил 16 бросков из 19.
«Кошечкин не выручил сегодня. Он
При счете 2:0 в конце первого периода сборная России пропустила две быстрые шайбы.
«А потом мы смогли перестроиться? Подумаешь, счет — 2:2, но у нас вагон мастерства и 40 минут! Давайте еще сравнивать КХЛ со словацкой лигой. О чем тогда вообще можно говорить?» — добавил бывший нападающий сборной СССР.
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