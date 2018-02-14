Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 6 2 2
2 Нидерланды 5 4 2
12 Россия 0 1 4
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32562153/
14 февраля 2018, 21:56 | Хоккей | Р-Спорт

Кожевников: Кошечкин не выручил сборную России в матче со словаками

КАЗАНЬ, 14 фев — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Вратарь сборной России Василий Кошечкин мог лучше провести матч олимпийского хоккейного турнира со словаками, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/12

Сборная России проиграла словакам со счетом 2:3, а Кошечкин отбил 16 бросков из 19.

«Кошечкин не выручил сегодня. Он сыграл-то неплохо, особенно в третьем периоде, но вратарь должен выручать, а этого сегодня не было. Моменты у словаков были хорошие, но можно было выручить», — сказал Кожевников по телефону.

При счете 2:0 в конце первого периода сборная России пропустила две быстрые шайбы.

«А потом мы смогли перестроиться? Подумаешь, счет — 2:2, но у нас вагон мастерства и 40 минут! Давайте еще сравнивать КХЛ со словацкой лигой. О чем тогда вообще можно говорить?» — добавил бывший нападающий сборной СССР.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Хоккей

Еще 7 новостей   Все новости

Российская спортсменка, которую на ОИ сравнивают с Анджелиной Джоли и Меган Фокс. Фото

Шедевры пишутся кровью: как фигуристка Медведева стала героем России

Исинбаева родила сына

Российским хоккеистам не дают попробовать игровой лед на ОИ
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?