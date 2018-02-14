СМИ: женская сборная Ямайки по бобслею может лишиться боба перед стартом на Олимпиаде

Немка, которая является олимпийской чемпионкой Игр-2006 в Турине, рассказала, что ей пришлось уйти в отставку после того, как она отказалась идти на понижение должности в тренерском штабе команды. Кириасис хотели перевести на должность аналитика результатов заездов, в результате чего специалистка потеряла бы доступ к спортсменкам. «В своей жизни я никогда не испытывала такого разочарования в этом виде спорта», — прокомментировала ситуацию Кириасис.

Сообщается, что Кириасис хочет забрать с собой боб, на котором выступает команда. По словам немки, она несет за него юридическую ответственность. Также Кириасис заявила, что именно ее связи и контакты позволили ямайскому экипажу получить данный боб. Ямайский экипаж показал лучший результат в своей истории, заняв седьмое место на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге, именно после того, как сменил японский боб на тот, который достала Кириасис.

Соревнования по бобслею среди женских двоек пройдут 20 и 21 февраля. Первые тренировочные заезды у бобслеисток назначены на 17 февраля. «Сами спортсменки сказали мне, что они не понимают, почему все так произошло. У меня нет с ними никаких проблем, мы хорошо общаемся», — заявила Кириасис.

«Сандра Кириасис приняла решение уйти в отставку со своего поста, мы глубоко разочарованы ее решением, — сообщили в Федерации бобслея и скелетона Ямайки. — Мы благодарим ее за тот вклад и роль в успехах первой женской олимпийской ямайской бобслейной команды. Уход Кириасис никак не повлияет на работу федерации или ямайских спортсменов». Отмечается, что Кириасис хочет получить деньги за боб, но в федерации отказываются ей платить за это и оспаривают тот факт, что он принадлежит ей.