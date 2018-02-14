СМИ: женская сборная Ямайки по бобслею может лишиться боба перед стартом на Олимпиаде
ТАСС, 14 февраля. Женская сборная Ямайки по бобслею может лишиться своего боба за несколько дней до старта на Олимпийских играх в Пхёнчхане после отставки главного тренера команды Сандры Кириасис. Об этом сообщает британская вещательная корпорация
Би-би-си.
Немка, которая является олимпийской чемпионкой Игр-2006 в Турине, рассказала, что ей пришлось уйти в отставку после того, как она отказалась идти на понижение должности в тренерском штабе команды. Кириасис хотели перевести на должность аналитика результатов заездов, в результате чего специалистка потеряла бы доступ к спортсменкам. «В своей жизни я никогда не испытывала такого разочарования в этом виде спорта», — прокомментировала ситуацию Кириасис.
Сообщается, что Кириасис хочет забрать с собой боб, на котором выступает команда. По словам немки, она несет за него юридическую ответственность. Также Кириасис заявила, что именно ее связи и контакты позволили ямайскому экипажу получить данный боб. Ямайский экипаж показал лучший результат в своей истории, заняв седьмое место на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге, именно после того, как сменил японский боб на тот, который достала Кириасис.
Соревнования по бобслею среди женских двоек пройдут 20 и 21 февраля. Первые тренировочные заезды у бобслеисток назначены на 17 февраля. «Сами спортсменки сказали мне, что они не понимают, почему все так произошло. У меня нет с ними никаких проблем, мы хорошо общаемся», — заявила Кириасис.
«Сандра Кириасис приняла решение уйти в отставку со своего поста, мы глубоко разочарованы ее решением, — сообщили в Федерации бобслея и скелетона Ямайки. — Мы благодарим ее за тот вклад и роль в успехах первой женской олимпийской ямайской бобслейной команды. Уход Кириасис никак не повлияет на работу федерации или ямайских спортсменов». Отмечается, что Кириасис хочет получить деньги за боб, но в федерации отказываются ей платить за это и оспаривают тот факт, что он принадлежит ей.
Ямайская бобслейная сборная будет представлена на Олимпийских играх в Пхёнчхане женской двойкой в составе Жасмин
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