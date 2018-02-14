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14 февраля 2018, 20:08 | Бобслей, сани, скелетон | Чемпионат.com

Павличенко отправили домой с Олимпиады ранее запланированной даты

Российский саночник Семён Павличенко заявил, что Федерация санного спорта России отправила его домой с Олимпиады в Пхёнчхане ранее запланированного срока.

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© РИА "Новости"

«Причины моего раннего отъезда нет. Купили билет и отправили на почту. Написали СМС, билет на 15 февраля. Со мной никто не разговаривает, ни главный тренер, ни президент федерации. Наверное, решили сделать сюрприз, чтобы дома раньше оказался», — приводит слова Павличенко РИА «Новости».

Павличенко после выступления в одиночных соревнованиях, где он показал 14-й результат, раскритиковал главного тренера сборной России Альберта Демченко.
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