Павличенко отправили домой с Олимпиады ранее запланированной даты

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«Причины моего раннего отъезда нет. Купили билет и отправили на почту. Написали СМС, билет на 15 февраля. Со мной никто не разговаривает, ни главный тренер, ни президент федерации. Наверное, решили сделать сюрприз, чтобы дома раньше оказался», — приводит слова Павличенко РИА «Новости».

Павличенко после выступления в одиночных соревнованиях, где он показал 14-й результат, раскритиковал главного тренера сборной России Альберта Демченко.