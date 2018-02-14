Матч России и Словакии на Олимпиаде собрал меньше половины стадиона

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч завершился со счётом 3:2 в пользу подопечных Крейга Рэмзи. В другом матче группы B сборная Словении так же сенсационно победила США — 3:2 ОТ.

Посещаемость первых матчей хоккейного турнира на Олимпиаде оказалась невысокой.

Матч сборных Словакии и России на ледовой арене в Канныны посетили 4025 зрителей. Всего стадион вмещает 10 тыс. человек.

На вторую игру дня между командами США и Словении пришли 3348 болельщиков. Арена в Квандоне может вместить 6 тыс. зрителей.