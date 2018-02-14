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14 февраля 2018, 19:08 | Хоккей | Спорт-Экспресс

Двойника Ким Чен Ына выгнали с матча сборной Кореи на Олимпиаде

Двойник главы КНДР Ким Чен Ына, который стал известен во время церемонии открытия Олимпиады-2018, посетил матч женских команд Кореи и Японии (1:4).

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© AFP 2018

Досмотреть игру ему не удалось. Двойника, которого на самом деле зовут Говард, вывели с трибун люди в штатском.

— Это безумие, у вас здесь 10 полицейских. Что я по вашему буду делать? — заявил Говард. — Я вел себя агрессивно? Я просто хотел посмотреть игру, в чем проблема? Если вам не нравится мое лицо, то что я могу сделать? Я таким родился.
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