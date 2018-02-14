Двойника Ким Чен Ына выгнали с матча сборной Кореи на Олимпиаде

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Досмотреть игру ему не удалось. Двойника, которого на самом деле зовут Говард, вывели с трибун люди в штатском.

— Это безумие, у вас здесь 10 полицейских. Что я по вашему буду делать? — заявил Говард. — Я вел себя агрессивно? Я просто хотел посмотреть игру, в чем проблема? Если вам не нравится мое лицо, то что я могу сделать? Я таким родился.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Двойнику Ким Чен Ына не дали посмотреть хоккей на Олимпиаде. Он сделал вид, что не понял, почему <a href="https://t.co/m6csUMkv7F">pic.twitter.com/m6csUMkv7F</a></p>— Meduza (@meduzaproject) <a href="https://twitter.com/meduzaproject/status/963794073042767874?ref_src=twsrc%5Etfw">14 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>