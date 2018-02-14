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Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 6 2 2
2 Нидерланды 5 4 2
12 Россия 0 1 4
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14 февраля 2018, 18:48 | Хоккей | Чемпионат.com

Знарок: Все ошибки сборной России беру на себя, сами отдали игру

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал сенсационное поражение от сборной Словакии (2:3) в первом туре олимпийского турнира 2018 года в Пхёнчхане.

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«Проиграли игру. Сами её отдали. В принципе здесь всё ясно. Все ошибки, которые совершили, беру на себя. Я не буду команду или кого-то персонально обвинять в ошибках. Потому что это моя команда», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

В другом матче группы B сборная Словении также сенсационно победила команду США — 3:2 ОТ.
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14 Февраля, 15:10 Зрители 4025 Группа B Gangneung Hockey Centre
Словакия 3:2
(2:2, 0:0, 1:0)
Россия
Главные тренеры
Крэйг Рэмзи Олег Знарок
Вратари
Конрад Б. Кошечкин В. 58:49 (Кошечкин В. 59:00-59:06)
1-й период
Владислав Гавриков (В. Войнов, С. Широков) 02:54
Кирилл Капризов (Н. Гусев) 04:08
10:30 Петер Черешняк
16:05 Петер Олвецки (Д. Граняк)
17:55 Мартин Бакош
19:50 Михал Чайковски
2-й период
Александр Барабанов 37:50
38:26 Марцел Хашчак
Сергей Калинин 38:41
3-й период
41:57 Лукаш Цингел
Вячеслав Войнов 45:28
Иван Телегин 47:48
48:30 Петер Черешняк (М. Хашчак, М. Бакош)
52:25 Томаш Марцинко
54:57 Михал Чайковски
Алексей Марченко 58:35
Статистика
12 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)

Хоккей

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