Знарок: Все ошибки сборной России беру на себя, сами отдали игру

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«Проиграли игру. Сами её отдали. В принципе здесь всё ясно. Все ошибки, которые совершили, беру на себя. Я не буду команду или кого-то персонально обвинять в ошибках. Потому что это моя команда», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

В другом матче группы B сборная Словении также сенсационно победила команду США — 3:2 ОТ.

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