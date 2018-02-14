Знарок: Все ошибки сборной России беру на себя, сами отдали игру
Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал сенсационное поражение от сборной Словакии (2:3) в первом туре олимпийского турнира 2018 года в Пхёнчхане.
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«Проиграли игру. Сами её отдали. В принципе здесь всё ясно. Все ошибки, которые совершили, беру на себя. Я не буду команду или
В другом матче группы B сборная Словении также сенсационно победила команду США — 3:2 ОТ.
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Главные тренеры
|Крэйг Рэмзи
|Олег Знарок
Вратари
|Конрад Б.
|Кошечкин В. 58:49 (Кошечкин В. 59:00-59:06)
|1-й период
|Владислав Гавриков (В. Войнов, С. Широков)
|02:54
|Кирилл Капризов (Н. Гусев)
|04:08
|10:30
|Петер Черешняк
|16:05
|Петер Олвецки (Д. Граняк)
|17:55
|Мартин Бакош
|19:50
|Михал Чайковски
|2-й период
|Александр Барабанов
|37:50
|38:26
|Марцел Хашчак
|Сергей Калинин
|38:41
|3-й период
|41:57
|Лукаш Цингел
|Вячеслав Войнов
|45:28
|Иван Телегин
|47:48
|48:30
|Петер Черешняк (М. Хашчак, М. Бакош)
|52:25
|Томаш Марцинко
|54:57
|Михал Чайковски
|Алексей Марченко
|58:35
Статистика
|12
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)