Дацюк: Спасибо Кошечкину, что закончили матч со словаками со счетом 2:3

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В среду российские хоккеисты проиграли словакам со счетом 2:3 в стартовом матче группового этапа олимпийского турнира.

«Мы так хорошо начали матч, и все у нас начали больше атаковать, а про защиту забыли. Получили два гола, и нам пришлось больше раскрываться. У словаков стало больше моментов, спасибо Васе Кошечкину, что закончили 2:3», — сказал Дацюк журналистам.

«На самом деле все команды настраиваются на нас, сегодня словаки хорошо играли в защите. Вратарь тоже хорошо сыграл у них, мы не забили много моментов. Нам надо попроще играть в защите», — добавил Дацюк.