Дацюк: Спасибо Кошечкину, что закончили матч со словаками со счетом 2:3
КАННЫН, 14 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Форвард сборной России по хоккею Павел Дацюк поблагодарил вратаря Василия Кошечкина за то, что он пропустил только три шайбы от команды Словакии на Олимпиаде.
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В среду российские хоккеисты проиграли словакам со счетом 2:3 в стартовом матче группового этапа олимпийского турнира.
«Мы так хорошо начали матч, и все у нас начали больше атаковать, а про защиту забыли. Получили два гола, и нам пришлось больше раскрываться. У словаков стало больше моментов, спасибо Васе Кошечкину, что закончили 2:3», — сказал Дацюк журналистам.
«На самом деле все команды настраиваются на нас, сегодня словаки хорошо играли в защите. Вратарь тоже хорошо сыграл у них, мы не забили много моментов. Нам надо попроще играть в защите», — добавил Дацюк.
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Главные тренеры
|Крэйг Рэмзи
|Олег Знарок
Вратари
|Конрад Б.
|Кошечкин В. 58:49 (Кошечкин В. 59:00-59:06)
|1-й период
|Владислав Гавриков (В. Войнов, С. Широков)
|02:54
|Кирилл Капризов (Н. Гусев)
|04:08
|10:30
|Петер Черешняк
|16:05
|Петер Олвецки (Д. Граняк)
|17:55
|Мартин Бакош
|19:50
|Михал Чайковски
|2-й период
|Александр Барабанов
|37:50
|38:26
|Марцел Хашчак
|Сергей Калинин
|38:41
|3-й период
|41:57
|Лукаш Цингел
|Вячеслав Войнов
|45:28
|Иван Телегин
|47:48
|48:30
|Петер Черешняк (М. Хашчак, М. Бакош)
|52:25
|Томаш Марцинко
|54:57
|Михал Чайковски
|Алексей Марченко
|58:35
Статистика
|12
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)