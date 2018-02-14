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14 февраля 2018, 18:46 | Хоккей | Р-Спорт

Дацюк: Спасибо Кошечкину, что закончили матч со словаками со счетом 2:3

КАННЫН, 14 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Форвард сборной России по хоккею Павел Дацюк поблагодарил вратаря Василия Кошечкина за то, что он пропустил только три шайбы от команды Словакии на Олимпиаде.

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© РИА "Новости"
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В среду российские хоккеисты проиграли словакам со счетом 2:3 в стартовом матче группового этапа олимпийского турнира.

«Мы так хорошо начали матч, и все у нас начали больше атаковать, а про защиту забыли. Получили два гола, и нам пришлось больше раскрываться. У словаков стало больше моментов, спасибо Васе Кошечкину, что закончили 2:3», — сказал Дацюк журналистам.

«На самом деле все команды настраиваются на нас, сегодня словаки хорошо играли в защите. Вратарь тоже хорошо сыграл у них, мы не забили много моментов. Нам надо попроще играть в защите», — добавил Дацюк.
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14 Февраля, 15:10 Зрители 4025 Группа B Gangneung Hockey Centre
Словакия 3:2
(2:2, 0:0, 1:0)
Россия
Главные тренеры
Крэйг Рэмзи Олег Знарок
Вратари
Конрад Б. Кошечкин В. 58:49 (Кошечкин В. 59:00-59:06)
1-й период
Владислав Гавриков (В. Войнов, С. Широков) 02:54
Кирилл Капризов (Н. Гусев) 04:08
10:30 Петер Черешняк
16:05 Петер Олвецки (Д. Граняк)
17:55 Мартин Бакош
19:50 Михал Чайковски
2-й период
Александр Барабанов 37:50
38:26 Марцел Хашчак
Сергей Калинин 38:41
3-й период
41:57 Лукаш Цингел
Вячеслав Войнов 45:28
Иван Телегин 47:48
48:30 Петер Черешняк (М. Хашчак, М. Бакош)
52:25 Томаш Марцинко
54:57 Михал Чайковски
Алексей Марченко 58:35
Статистика
12 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)

Хоккей

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