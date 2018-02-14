Андронов: Лучше проиграть на старте олимпийского турнира, чем в последнем матче
КАННЫН, 14 фев — РИА Новости, Семен Галькевич. Лучше проиграть на Олимпиаде в начале турнира, чем в последнем матче, поражение от словаков только сплотит российских хоккеистов, заявил форвард национальной команды Сергей Андронов.
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Сборная России в среду со счетом 2:3 уступила команде Словакии в первом матче на Олимпиаде в Пхенчхане.
«Моментов столько упустили сегодня, будем разбираться. Уверен, поражение только больше нас сплотит, дальше будем играть лучше. Игра словаков сюрпризом не стала, было понятно, что тут нет проходных матчей. После двух своих быстрых голов подумали, наверное, что и дальше все так легко будет. Получилось иначе. Думаю, это тот случай, когда лучше сейчас проиграть, чем в последнем матче турнира», — сказал Андронов журналистам.
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|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
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