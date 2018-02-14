Андронов: Лучше проиграть на старте олимпийского турнира, чем в последнем матче

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России в среду со счетом 2:3 уступила команде Словакии в первом матче на Олимпиаде в Пхенчхане.

«Моментов столько упустили сегодня, будем разбираться. Уверен, поражение только больше нас сплотит, дальше будем играть лучше. Игра словаков сюрпризом не стала, было понятно, что тут нет проходных матчей. После двух своих быстрых голов подумали, наверное, что и дальше все так легко будет. Получилось иначе. Думаю, это тот случай, когда лучше сейчас проиграть, чем в последнем матче турнира», — сказал Андронов журналистам.