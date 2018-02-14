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14 февраля 2018, 18:42 | Олимпизм | Чемпионат.com

День мертвых душ. Сборная России проиграла все, что можно

14 февраля ураган крушил Олимпиаду, разные страны завоевывали разные медали, а Россия ожидаемо стояла в сторонке и проигрывала в хоккей.

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© РИА "Новости"

Медальный зачет Олимпийских игр

Такого тухлого дня на Олимпиаде-2018 ещё не было. В смысле — для сборной России. Если у нас и были какие-то шансы на медали, то только в женской индивидуальной гонке. Проверить эту полубезумную мысль не удалось: ураган ворвался в Олимпийский парк и заставил организаторов отменить биатлон. Ну и наши микрошансы — тоже.

Женская сборная России по кёрлингу начала олимпийский турнир с крупного поражения от Великобритании — 3:10. Правда, помним, что будущие пронзовые призёры в миксте стартовали примерно также — 3:9 от США. Так что посчитаем за добрый знак.

Ну и на десерт — хоккей, Россия — Словакия. Два гола к пятой минуте, полная эйфория и виртуальное тотальное доминирование, переходящее в почти выигранную Олимпиаду. И в итоге поражение со счётом 2:3. Вся борьба, конечно, впереди.

По итогам очередного соревновательного дня сборная России опустилась на 12-е место в медальном зачёте. Напомним, что в левой части нашей таблицы — прогноз «Чемпионата» на каждую медаль по дням, сделанный до начала Игр, а в центре — реальные завоёванные медали на данный момент. Ну и места в общем зачёте по двум критериям — количеству золота и общему количеству медалей.

©  Чемпионат.com

Завтра, 15 февраля, на Олимпиаде-2018 сборная России должна завоевать ещё одну серебряную медаль. Расчёт, естественно, на нашу пару фигуристов Тарасов/Морозова. По итогам короткой программы можно даже помечтать о золоте, но зачем нам оно, если запланировано серебро?

Ну и давайте честно отдадим 1 (один) процент на медали биатлонистам. На обе гонки сразу. На бронзу. Кто запретит нам мечтать?
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