Хуже наших только американцы. Они умудрились проиграть Словении

«Мистер язва» из «Пост»

Олимпийский хоккейный турнир не занимает большого внимания у заокеанских болельщиков. Даже в Канаде интерес к хоккею в Пхёнчхане достаточно скромный, а уж если говорить про американцев, то локальные соревнования, будь то НХЛ или первенство колледжей, вызывают у них гораздо больше эмоций. Материалы в стиле «Кто все эти люди?», посвящённые составу своей сборной, в эти дни опубликовали многие американские СМИ, но особо отличился ветеран американской хоккейной журналистики Ларри Брукс, много лет работающий в New York Post.

Брукс известен своим едким и язвительным характером, благодаря которому одно время даже серьёзно конфликтовал с главным тренером «Рейнджерс» Джоном Тортореллой. В статье, которая имела многообещающий подзаголовок «Гид по олимпийскому турниру», он очень хлёстко прошёлся по сборной США и её турнирным перспективам.



«Олимпийский турнир может обратить на себя внимание, если банда уличных беспризорников, которая носит майки сборной США, сможет выйти на уровень выше и взять медали. В противном случае романтические истории будут рассказывать представители других стран», — написал Брукс. Не оставил он без внимания и главного «янгстера» Олимпиады шведа Расмуса Далина, а задрафтованного «рейнджерами» голкипера российской сборной Игоря Шестёркина обозначил титулом царь, добавив, что он ждёт возможности переехать на Бродвей после окончания контракта в КХЛ.

Американские золушки и словенские волки

Сами американцы на эти выпады родной прессы никак не реагировали, а наслаждались атмосферой Олимпийских игр. Например, голкипер Райан Запольски, который за свою карьеру сменил 6 клубов Лиги Восточного побережья, а в сезоне-2013/14 был вынужден уехать на пробный контракт в Финляндию, откровенно признавался в невероятном везении. «Это просто какое-то сумасшествие. Два года назад я даже не мог подумать, что буду играть на Олимпиаде», — сказал голкипер, которому выпала честь быть первым номером сборной США.



Ещё одной «историей Золушки» стало приглашение в сборную защитника Ноа Уэлша, который к моменту своего вызова в национальную команду уже успел повесить коньки на гвоздь. «Я два месяца как завершил карьеру, но вдруг раздался звонок генменеджера Джима Юханссона. Как я оцениваю игру на Олимпиаде в списке своих хоккейных достижений? Конечно, это лучшее, что со мной случилось», — сказал Уэлш, игравший в Швеции.

Словенцы реагировали на олимпийские дела более сдержанно. «Я за национальную команду играю уже восемь лет, был на Олимпиаде в Сочи. Конечно, Игры — это нечто особенное, особенно для нас. Квалифицироваться на Олимпиаду для Словении уже очень хороший результат. Посмотрим, на что можно будет замахнуться. У нас новый тренер, финн Кари Саволайнен. В любом случае мы будем стараться сделать всё, что в наших силах», — сказал защитник Блаж Грегорц. Для страны, в которой официально зарегистрировано лишь 136 хоккеистов, попадание в число 12 сильнейших действительно значит очень многое.

«Чудо на льду» в обратную сторону

Сама игра получилась чрезвычайно упорной, но её результат оказался абсолютно непредсказуем. Подопечные Гранато начали достаточно осторожно, но постепенно поймали нужный ритм, и голкиперу словенцев Гашперу Крошелю пришлось трудиться не покладая рук. Первый яркий момент у его ворот создал хорошо знакомый российским болельщикам Брайан О’Нилл, убежавший в быструю контратаку по правому флангу, но в этом эпизоде оборона соперников смогла разобрать «своих» игроков при передаче на дальнюю штангу. А вот за две минуты до первого перерыва защитники словенцев сыграли из рук вон плохо и откровенно проспали того же О’Нилла на своём пятачке: передача из-за ворот от Гаррета Ро была мгновенно превращена в гол.