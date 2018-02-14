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Летние игры в Пхёнчхане
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14 февраля 2018, 18:33 | Хоккей | Чемпионат.com

Хуже наших только американцы. Они умудрились проиграть Словении

Историческая победа сборной Словении.

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© AP 2018

«Мистер язва» из «Пост»

Олимпийский хоккейный турнир не занимает большого внимания у заокеанских болельщиков. Даже в Канаде интерес к хоккею в Пхёнчхане достаточно скромный, а уж если говорить про американцев, то локальные соревнования, будь то НХЛ или первенство колледжей, вызывают у них гораздо больше эмоций. Материалы в стиле «Кто все эти люди?», посвящённые составу своей сборной, в эти дни опубликовали многие американские СМИ, но особо отличился ветеран американской хоккейной журналистики Ларри Брукс, много лет работающий в New York Post.

Брукс известен своим едким и язвительным характером, благодаря которому одно время даже серьёзно конфликтовал с главным тренером «Рейнджерс» Джоном Тортореллой. В статье, которая имела многообещающий подзаголовок «Гид по олимпийскому турниру», он очень хлёстко прошёлся по сборной США и её турнирным перспективам.

«Олимпийский турнир может обратить на себя внимание, если банда уличных беспризорников, которая носит майки сборной США, сможет выйти на уровень выше и взять медали. В противном случае романтические истории будут рассказывать представители других стран», — написал Брукс. Не оставил он без внимания и главного «янгстера» Олимпиады шведа Расмуса Далина, а задрафтованного «рейнджерами» голкипера российской сборной Игоря Шестёркина обозначил титулом царь, добавив, что он ждёт возможности переехать на Бродвей после окончания контракта в КХЛ.

Американские золушки и словенские волки

Сами американцы на эти выпады родной прессы никак не реагировали, а наслаждались атмосферой Олимпийских игр. Например, голкипер Райан Запольски, который за свою карьеру сменил 6 клубов Лиги Восточного побережья, а в сезоне-2013/14 был вынужден уехать на пробный контракт в Финляндию, откровенно признавался в невероятном везении. «Это просто какое-то сумасшествие. Два года назад я даже не мог подумать, что буду играть на Олимпиаде», — сказал голкипер, которому выпала честь быть первым номером сборной США.

Ещё одной «историей Золушки» стало приглашение в сборную защитника Ноа Уэлша, который к моменту своего вызова в национальную команду уже успел повесить коньки на гвоздь. «Я два месяца как завершил карьеру, но вдруг раздался звонок генменеджера Джима Юханссона. Как я оцениваю игру на Олимпиаде в списке своих хоккейных достижений? Конечно, это лучшее, что со мной случилось», — сказал Уэлш, игравший в Швеции.

Словенцы реагировали на олимпийские дела более сдержанно. «Я за национальную команду играю уже восемь лет, был на Олимпиаде в Сочи. Конечно, Игры — это нечто особенное, особенно для нас. Квалифицироваться на Олимпиаду для Словении уже очень хороший результат. Посмотрим, на что можно будет замахнуться. У нас новый тренер, финн Кари Саволайнен. В любом случае мы будем стараться сделать всё, что в наших силах», — сказал защитник Блаж Грегорц. Для страны, в которой официально зарегистрировано лишь 136 хоккеистов, попадание в число 12 сильнейших действительно значит очень многое.

«Чудо на льду» в обратную сторону

Сама игра получилась чрезвычайно упорной, но её результат оказался абсолютно непредсказуем. Подопечные Гранато начали достаточно осторожно, но постепенно поймали нужный ритм, и голкиперу словенцев Гашперу Крошелю пришлось трудиться не покладая рук. Первый яркий момент у его ворот создал хорошо знакомый российским болельщикам Брайан О’Нилл, убежавший в быструю контратаку по правому флангу, но в этом эпизоде оборона соперников смогла разобрать «своих» игроков при передаче на дальнюю штангу. А вот за две минуты до первого перерыва защитники словенцев сыграли из рук вон плохо и откровенно проспали того же О’Нилла на своём пятачке: передача из-за ворот от Гаррета Ро была мгновенно превращена в гол.

Во втором периоде полноправным героем почувствовал себя форвард «звёздно-полосатых» Джордан Гринуэй, который сначала отсидел две минуты за то, что зарядил клюшкой по подбородку Марцелу Родману, а затем удвоил преимущество американцев, удачно сыграв на добивании.

Главные события этой встречи хоккейная фортуна приберегла на самую концовку. Словенцы удачнее отыграли третий период, подравнялись по броскам, и если первый гол с пятачка в исполнении Грегорца можно было назвать случайностью, то затем всё было закономерно. За две минуты до конца был взят тайм-аут, организован штурм, увенчавшийся взятием ворот Запольски. А в овертайме всё продлилось лишь 38 секунд, и организованная контратака три в два завершилась победной шайбой Муршака.

В первый игровой день на олимпийском хоккейном турнире в группе В произошло сразу две сенсации. Сборные России и США потерпели поражения.
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14 Февраля, 15:10 Зрители 3348 Группа B Kwandong Hockey Centre
США 2:3
Овертайм
(1:0, 1:0, 0:2)
Словения
Главные тренеры
Тони Гранато Кари Саволайнен
Вратари
Запольски Р. Крошель Г.
1-й период
Лука Видмар 08:44
09:06 Джеймс Висниевски
Марцель Родман 14:18
17:44 Брайан О`Нилл (Г. Рой, Р. Донато)
2-й период
Рок Тичар 24:16
28:49 Джордан Гринуэй
32:57 Джордан Гринуэй (Б. О`Нилл, Б. Сангвинетти)
3-й период
Ян Урбас (Л. Видмар, Б. Грегорц) 45:49
51:42 Брайан Джионта
Ян Муршак (Б. Грегорц, М. Верлиц) 58:23
Овертайм
Ян Муршак (Р. Тичар, Я. Урбас) 60:38
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ансси Салонен (Финляндия)
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)

Хоккей

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