Что это было, сборная? Россия проиграла Словакии
В первом матче на Олимпиаде хоккейная сборная России сенсационно уступила Словакии — 2:3.
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Видимо, что-то случилось...
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Юрий ГОЛЫШАК
из Пхенчана
ЭЛЛИ ИЗ КАНЗАСА.
Вы не представляете, что у нас творилось. Могли б вместо хоккейного репортажа читать некролог. В Пхенчхане буря, Армагеддон! Что я вам буду описывать? Пересмотите «Омена», любую часть. Как станет не по себе, так знайте: вот это я пережил.
Вы
Сегодня этой Элли был я. Весь забор в олимпийской деревне завален — добрые корейцы с выпученными глазами приваривают обратно. А его снова валит. Как и корейцев. Уж унесло
— Я до подъезда дойти не могу…
Насилу пробрался к подъезду — дверь завалена песком и
СКАНДАЛ! ГДЕ «СЛОВАН»?!
А до этого встретились в корреспондентском шатре с великим человеком. Много ли их осталось — спортивных комментаторов советского Центрального телевидения?
Двое! Геннадий Орлов в Питере да Владимир Новицкий в Минске.
Умер
Новицкий бодр, сед, при деле. Комментирует все на свете.
— За 18 дней до Олимпиады ушел в отпуск — и начал готовиться. Искал, искал и искал. Все сайты национальный олимпийских комитетов перешерстил. Сотни спортивных газет со всего мира. Старая школа!
— Что ж пришли за 9 часов до матча?
— Всегда так прихожу. Сейчас буду искать словаков — расспрашивать, что к чему. Знаете, что у них скандал?
— Боже. Какой скандал?
— В сборной один человек из «Слована», сильнейшего клуба. Никто понять не может, почему. Вот буду узнавать, что к чему.
Я изучил словацкий состав — да тут полно знакомых имен. Не такая уж чахлая сборная. Нам, конечно, не соперник, тут и разговора нет.
Изучил протокол и коллега Рабинер, человек извилистой судьбы. Не обнаружил из «Слована» вообще никого. Даже у «Автомобилиста» представительство шире.
Вообще, говоря откровенно, сборной России надо выиграть два матча у сильных соперников — полуфинал и финал. Соперники по группе довольно дохлые, в четвертьфинале попадаем на третью команду от соседей. Ну и что это будет за команда? Сами можете представить. Четвертьфинал сборная России может проиграть только самой себе. А вот дальше все пойдет без дураков. Вполне может образоваться
Пока же Олег Знарок может вживаться в нововведения — например, не будет на этой Олимпиаде официальных
Зато с русскими уговорились — дергать поодиночке Знарка не будем. Выйдет сразу ко всем чуть позже.
Так они играли на последних тренировках. Так вышли на заключительный период против корейцев в Сеуле. Видимо, убедили. Черт возьми, как интересно, что ж из этого всего выйдет.
Камера выхватывает кадры из раздевалок за пять минут до матча — словаки сидят словно на поминках. Делают необъяснимые движения физиономиями. Разминая для
Наши переодеваются, будто ничего не происходит. Матч как матч.
Но вот вышли — и понеслось:
— Шайбу, шайбу!
Одна трибуна замолкает — другая подхватывает. А флаги со всех концов страны. Про некоторые и не слышал — вот городок Реж. А вот Тайшет. Господи, где это?!
КОНРАД КАРЛОВИЧ МИХЕЛЬСОН
Какой же красавец Войнов! Игра только началась, а уже одни восклицательные знаки. Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бросить успел и накрутить троих словаков, удерживая отскочившую шайбу. Надоело возиться с шайбой — отбросил Гаврикову под синюю. А тот уж пальнул так пальнул. Не зря два дня подряд выходил к корреспондентам после тренировок — взбодрился. Почувствовал себя фигурой. Первая зашла!
Между первой и второй перерывчик небольшой — вот Капризов сделал всем нам красиво. С лета подправил высоковато летящую шайбу так ловко, что Конрад и дернуться не успел. Эх, Конрад, Конрад. Конрад вы Карлович Михельсон…
Капризов смущенно улыбался на скамейке — пока
Я взглянул на табло —
Команда в красной форме действительно выглядела машиной. Новой ли сборки, старой — но на словаков накатывала беспощадной лавиной. Словаки и с пятака
Играли мы
— Это я!
Ткнул пальцем в защитника:
— Это — Баранка. А команда — «Спартак»…
Доминатор
Все было очень печально для словаков — человек с устрашающей фамилией Суровы оказывался размазан по борту Телегиным. Знатно Ваня пропульпировал старика, изображение у того пропало надолго. Маленькие победы — тоже победы. Зубарев закинул Мартина Бакоша и вовсе на скамейку сборной России — прямо под ноги Знарку и Капризову. Точно так же ураган швырял вашего корреспондента. Я знаю, что это, меня не провести. А вот Капризов не готов был к таким сюрпризом, смотрел под ноги — а тут вдруг словак. Добрый вечер. Знарок прищурился недобро: «Не в свой район забрел, пацанчик…».
Выковыривали Бакоша всем миром.
2:2?!
Все бы ничего — но словаки за пару минут превратили такие милые нашему глазу 2:0 в 2:2. Вы спросите — бывает ли такое? А бывает!
Сначала Шипачев потерял игрока — удрал тот самый словак Бакош. По состоянию здоровья Бакош после памятного выхода в открытый космос ближе к интеллигенции, но в скорости не растерял. Швырнул просто и хорошо — между ног Кошечкину. Который мог спасти. Но вот
АЛЬЦГЕЙМЕР И ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ
Вот так словаки! В день влюбленных были с нами нежны — но до поры. Они ж как Гассиев — заманивали, нахватали легких оплеух и ужалили. Пригорюнились на трибуне хоккейные мамы, приложили платочек к глазам девушки, насупились детишки.
Если уж напасти, то все — в безобидной ситуации схватился за спину Андронов. Охая на все лады, добрался до скамейки. Морщился в руках хорошо нам знакомого доктора Козлова.
Словаки оставляли на льду краги, перебитые клюшки и Прохоркина. Словаки были готовы на все, цепляясь за волшебные 2:2.
Но нет, просто дряблый словак:
— Как хоккей?
Я оттопырил большой палец. Подумав — если проиграем, сложу ему из пальцев другую комбинацию.
ДАЙТЕ В ДЕТСТВО ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ!
Наши могли забивать, и не раз. Как Григоренко перед пустыми воротами — шайба скакала у него на крюке, как горячая картофелина в руках пионерки. Да и друг Конрад так некстати проснулся, отнесся к нам бессердечно. Иссушивал нашу душу ловкими сейвами. Слава Богу, и Большой Вася обрел себя после худшего в судьбе периода.
На канадцев с таким душевным состоянием лучше не попадать. Олег Знарок смотрел на лед, не моргая.
Словацкий же тренер, воодушевившись, говорил как радиоточка. Его команда с
Наши не успевали. В штрафном загоне оказывался сначала Барабанов, потом Калинин. А словаки снова стреляли в никуда. Играем втроем против четверых. Снова момент у наших ворот. И снова! Что творится? Дайте в детство обратный билет!
О ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ
Нет ничего интереснее, чем пересчитывать чужие деньги и ждать третьего периода в таком вот матче. Где все с ног на голову.
Словаки с прибаутками и ухмылками переваливались через борт. Им казалось — все по делу. Что им Ковальчук, что Дацюк? Вот Баранка — это голова. Не смотрите на фамилию.
Войнов едва выскочив со скамейки штрафников, почувствовал заряд свежести. Выход один на один! Гол! Нет, не гол? Ну и ну. Это ж чудеса, братцы.
Новое удаление за все то же — нелепый, пустой выброс шайбы черт знает куда. Петер Чересняк, которого мы и знать не знали, оказывается не только веселым, но и находчивым. Запустил шайбу как из пращи. 2:3. Эх, Вася…
Словаки ложились под шайбу, не морщась. Швыряли от синей — почувствовав, где тонко. Наши же словно проснулись, пластались на льду. Зубами грызли этот лед. Словаки смотрели на табло — там оставалось семь с небольшим… пять… три…
Словаки умудрялись создавать
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|Крэйг Рэмзи
|Олег Знарок
|Конрад Б.
|Кошечкин В. 58:49 (Кошечкин В. 59:00-59:06)
|1-й период
|Владислав Гавриков (В. Войнов, С. Широков)
|02:54
|Кирилл Капризов (Н. Гусев)
|04:08
|10:30
|Петер Черешняк
|16:05
|Петер Олвецки (Д. Граняк)
|17:55
|Мартин Бакош
|19:50
|Михал Чайковски
|2-й период
|Александр Барабанов
|37:50
|38:26
|Марцел Хашчак
|Сергей Калинин
|38:41
|3-й период
|41:57
|Лукаш Цингел
|Вячеслав Войнов
|45:28
|Иван Телегин
|47:48
|48:30
|Петер Черешняк (М. Хашчак, М. Бакош)
|52:25
|Томаш Марцинко
|54:57
|Михал Чайковски
|Алексей Марченко
|58:35
|12
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)