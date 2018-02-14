Что это было, сборная? Россия проиграла Словакии

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Юрий ГОЛЫШАК

из Пхенчана

ЭЛЛИ ИЗ КАНЗАСА.

Вы не представляете, что у нас творилось. Могли б вместо хоккейного репортажа читать некролог. В Пхенчхане буря, Армагеддон! Что я вам буду описывать? Пересмотите «Омена», любую часть. Как станет не по себе, так знайте: вот это я пережил.

Вы когда-нибудь ехали в автобусе, который заваливает ветром на ходу — и вот-вот завалит совсем? Вам когда-нибудь казалось, что вы — глупая Элли из Канзаса, которую в задранной юбчонке несет порыв черти куда?

Сегодня этой Элли был я. Весь забор в олимпийской деревне завален — добрые корейцы с выпученными глазами приваривают обратно. А его снова валит. Как и корейцев. Уж унесло куда-то палатку для досмотра. Забегаю в какой-то шатер, который смерчем качает туда сюда, скрипят металлоконструкции под потолком. Вижу, не я один такой отчаянный парень — еще хоронится в уголке великий фотограф Андрей Голованов.

— Я до подъезда дойти не могу…

Я-то ладно, а вот Голованова Родина утратить не имеет права. Ждем полчаса, высовываюсь, прикрывая темя ладошкой. Бочком-бочком выхожу. Рюкзак с фотоаппаратом рвет из рук. Рядом с головой словно пули проносятся какие-то болты — того и гляди вместо глаза проделают в обозревателе технологическое отверстие. Вот будет забава.

Насилу пробрался к подъезду — дверь завалена песком и какими-то камышами. То же самое — в голове и карманах. После такого хочется подать на самого себя наградные документы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Составы <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#РоссияСловакия</a> <a href="https://t.co/bTaUovTufv">pic.twitter.com/bTaUovTufv</a></p>— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) <a href="https://twitter.com/dmitriy_f1re/status/963739735859478528?ref_src=twsrc%5Etfw">14 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СКАНДАЛ! ГДЕ «СЛОВАН»?!

А до этого встретились в корреспондентском шатре с великим человеком. Много ли их осталось — спортивных комментаторов советского Центрального телевидения?

Двое! Геннадий Орлов в Питере да Владимир Новицкий в Минске.

Умер давным-давно Махарадзе, нет ни Маслаченко, ни Майорова, ни моего друга Перетурина.

Новицкий бодр, сед, при деле. Комментирует все на свете.

— За 18 дней до Олимпиады ушел в отпуск — и начал готовиться. Искал, искал и искал. Все сайты национальный олимпийских комитетов перешерстил. Сотни спортивных газет со всего мира. Старая школа!

— Что ж пришли за 9 часов до матча?

— Всегда так прихожу. Сейчас буду искать словаков — расспрашивать, что к чему. Знаете, что у них скандал?

— Боже. Какой скандал?

— В сборной один человек из «Слована», сильнейшего клуба. Никто понять не может, почему. Вот буду узнавать, что к чему.

Я изучил словацкий состав — да тут полно знакомых имен. Не такая уж чахлая сборная. Нам, конечно, не соперник, тут и разговора нет.

Изучил протокол и коллега Рабинер, человек извилистой судьбы. Не обнаружил из «Слована» вообще никого. Даже у «Автомобилиста» представительство шире.

Вообще, говоря откровенно, сборной России надо выиграть два матча у сильных соперников — полуфинал и финал. Соперники по группе довольно дохлые, в четвертьфинале попадаем на третью команду от соседей. Ну и что это будет за команда? Сами можете представить. Четвертьфинал сборная России может проиграть только самой себе. А вот дальше все пойдет без дураков. Вполне может образоваться какая-нибудь Канада.

Пока же Олег Знарок может вживаться в нововведения — например, не будет на этой Олимпиаде официальных пресс-конференций. Но ждет Олега Валерьевича другая голгофа — придется проходить через микст-зону из зарубежных корреспондентов. Отвечая всем и каждому.

Зато с русскими уговорились — дергать поодиночке Знарка не будем. Выйдет сразу ко всем чуть позже.

Может Знарок экспериментировать — уважение к большому хоккеисту Мозякину проявлено не только в приглашении на Олимпиаду. Еще и выставляет его главный тренер в первом звене — с Дацюком и Ковальчуком!

Так они играли на последних тренировках. Так вышли на заключительный период против корейцев в Сеуле. Видимо, убедили. Черт возьми, как интересно, что ж из этого всего выйдет.

Камера выхватывает кадры из раздевалок за пять минут до матча — словаки сидят словно на поминках. Делают необъяснимые движения физиономиями. Разминая для чего-то лицевой нерв. Быть может, планируют акцию запугивания.

Наши переодеваются, будто ничего не происходит. Матч как матч.

Но вот вышли — и понеслось:

— Шайбу, шайбу!

Одна трибуна замолкает — другая подхватывает. А флаги со всех концов страны. Про некоторые и не слышал — вот городок Реж. А вот Тайшет. Господи, где это?!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Гол! <a href="https://twitter.com/hashtag/%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#хоккей</a> <a href="https://t.co/B0h7qmy0wm">pic.twitter.com/B0h7qmy0wm</a></p>— Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) <a href="https://twitter.com/ZelenovZ/status/963748621471502336?ref_src=twsrc%5Etfw">14 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

КОНРАД КАРЛОВИЧ МИХЕЛЬСОН

Какой же красавец Войнов! Игра только началась, а уже одни восклицательные знаки. Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бросить успел и накрутить троих словаков, удерживая отскочившую шайбу. Надоело возиться с шайбой — отбросил Гаврикову под синюю. А тот уж пальнул так пальнул. Не зря два дня подряд выходил к корреспондентам после тренировок — взбодрился. Почувствовал себя фигурой. Первая зашла!

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr"><a href="https://t.co/nA7o6IHeBA">pic.twitter.com/nA7o6IHeBA</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/963750460887851009?ref_src=twsrc%5Etfw">14 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Между первой и второй перерывчик небольшой — вот Капризов сделал всем нам красиво. С лета подправил высоковато летящую шайбу так ловко, что Конрад и дернуться не успел. Эх, Конрад, Конрад. Конрад вы Карлович Михельсон…

Капризов смущенно улыбался на скамейке — пока кто-то похлопывал по шлему. Кажется, этот молодой человек станет большим хоккеистом. Есть все — влючая человеческие качества.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">2:0 - Кирилл Капризов ?<a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%92%D0%9C%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#РоссияВМоемСердце</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%9E%D0%982018?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ОИ2018</a> <a href="https://t.co/5hBpfmvFHA">pic.twitter.com/5hBpfmvFHA</a></p>— Хоккей России (@russiahockey) <a href="https://twitter.com/russiahockey/status/963750759580958720?ref_src=twsrc%5Etfw">14 февраля 2018 г.</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Я взглянул на табло — прошло-то пять минут, а сборная России (никакой не ОАР) ужаса навела на всех соперников. Тренер словаков озирался растерянно: что творится-то? Это что за самосвал? Все было не в их пользу — если сталкивались у борта, непременно словак отлетал и падал. Наш катил дальше, будто и не было ничего. Бедный словак же едва докатывался до скамейки, руками помогая ослабевшим ножкам. Как бедный Кристоф, наскочивший на плечо Нестерова. Наш друг Доминик Граняк и вовсе казался освобожденным от физкультуры…

Команда в красной форме действительно выглядела машиной. Новой ли сборки, старой — но на словаков накатывала беспощадной лавиной. Словаки и с пятака наших-то выталкивали неохотно, без искры. С печалью глядел на все это хорошо нам знакомый по «Спартаку» Иван Баранка.

Играли мы как-то в настольный хоккей с Домиником Гашеком, великим Доминатором. Тот выбрал красных, щелкнул пальцем по шлему вратарю:

— Это я!

Ткнул пальцем в защитника:

— Это — Баранка. А команда — «Спартак»…

Доминатор давным-давно на покое, живет в своем Градец-Кралове. Или где-то неподалеку. Имеет все возможности сосредоточиться на настольном хоккее. А наш друг Баранка все пылит. Но, кажется, как раз вчера задумался. Как говорил Анатолий Бышовец футболисту Радимову, «из-под колес должны лететь искры, а не пыль»…

Все было очень печально для словаков — человек с устрашающей фамилией Суровы оказывался размазан по борту Телегиным. Знатно Ваня пропульпировал старика, изображение у того пропало надолго. Маленькие победы — тоже победы. Зубарев закинул Мартина Бакоша и вовсе на скамейку сборной России — прямо под ноги Знарку и Капризову. Точно так же ураган швырял вашего корреспондента. Я знаю, что это, меня не провести. А вот Капризов не готов был к таким сюрпризом, смотрел под ноги — а тут вдруг словак. Добрый вечер. Знарок прищурился недобро: «Не в свой район забрел, пацанчик…».

Выковыривали Бакоша всем миром.

2:2?!

Все бы ничего — но словаки за пару минут превратили такие милые нашему глазу 2:0 в 2:2. Вы спросите — бывает ли такое? А бывает!

Сначала Шипачев потерял игрока — удрал тот самый словак Бакош. По состоянию здоровья Бакош после памятного выхода в открытый космос ближе к интеллигенции, но в скорости не растерял. Швырнул просто и хорошо — между ног Кошечкину. Который мог спасти. Но вот как-то не спаслось. Тут же словак еще проворнее того, первого, убежал с центра площадки — пока Нестеров пыхтел где-то за спиной. Бросил над плечом Васи — не понять, где отыскал щелочку. Вынимай, Вася! Но вот 2:2 и, кажется, со Словенией сыграет другой вратарь.

АЛЬЦГЕЙМЕР И ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ

Вот так словаки! В день влюбленных были с нами нежны — но до поры. Они ж как Гассиев — заманивали, нахватали легких оплеух и ужалили. Пригорюнились на трибуне хоккейные мамы, приложили платочек к глазам девушки, насупились детишки.

Если уж напасти, то все — в безобидной ситуации схватился за спину Андронов. Охая на все лады, добрался до скамейки. Морщился в руках хорошо нам знакомого доктора Козлова.

Словаки оставляли на льду краги, перебитые клюшки и Прохоркина. Словаки были готовы на все, цепляясь за волшебные 2:2.

Кто-то усмехающийся, морщинистый склонился надо мной. Я вздрогнул — вдруг это Альцгеймер?

Но нет, просто дряблый словак:

— Как хоккей?

Я оттопырил большой палец. Подумав — если проиграем, сложу ему из пальцев другую комбинацию.

ДАЙТЕ В ДЕТСТВО ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ!

Наши могли забивать, и не раз. Как Григоренко перед пустыми воротами — шайба скакала у него на крюке, как горячая картофелина в руках пионерки. Да и друг Конрад так некстати проснулся, отнесся к нам бессердечно. Иссушивал нашу душу ловкими сейвами. Слава Богу, и Большой Вася обрел себя после худшего в судьбе периода.

Россия давила, вы не подумайте дурного. Просто от былой игровой величавости мало что осталось. В комбинациях сквозила истерическая нотка.

На канадцев с таким душевным состоянием лучше не попадать. Олег Знарок смотрел на лед, не моргая. Как-то нехорошо молчал. Витолиньш глядел под ноги, словно искал лунку на этом льду. Алексей Жамнов заснул руку во внутренний карман пиджака и долго-долго не вынимал. Будто вслепую пересчитывал командировочные. Игорь Никитин ушел в себя, как в звуки Глюка.

Словацкий же тренер, воодушевившись, говорил как радиоточка. Его команда с какого-то момента стали играть просто лучше — если б не видел своими глазами, не поверил бы, что такое возможно. Наседали на ворота России, стреляли то так, то эдак. Забить могли не раз — но все мазали да мазали. От избытка чувств-с.

Наши не успевали. В штрафном загоне оказывался сначала Барабанов, потом Калинин. А словаки снова стреляли в никуда. Играем втроем против четверых. Снова момент у наших ворот. И снова! Что творится? Дайте в детство обратный билет!

О ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ

Нет ничего интереснее, чем пересчитывать чужие деньги и ждать третьего периода в таком вот матче. Где все с ног на голову.

Словаки с прибаутками и ухмылками переваливались через борт. Им казалось — все по делу. Что им Ковальчук, что Дацюк? Вот Баранка — это голова. Не смотрите на фамилию.

Войнов едва выскочив со скамейки штрафников, почувствовал заряд свежести. Выход один на один! Гол! Нет, не гол? Ну и ну. Это ж чудеса, братцы.

Новое удаление за все то же — нелепый, пустой выброс шайбы черт знает куда. Петер Чересняк, которого мы и знать не знали, оказывается не только веселым, но и находчивым. Запустил шайбу как из пращи. 2:3. Эх, Вася…

Словаки ложились под шайбу, не морщась. Швыряли от синей — почувствовав, где тонко. Наши же словно проснулись, пластались на льду. Зубами грызли этот лед. Словаки смотрели на табло — там оставалось семь с небольшим… пять… три…

Словаки умудрялись создавать что-то даже в меньшинстве. Спасал Кошечкин — выход один на один, еще! Как пишут нетребовательные корреспонденты, «оставляя нас в игре». Но что нам с той игры? Забыть ее поскорее. Как страшный сон.

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