Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 6 2 2
2 Нидерланды 5 4 2
12 Россия 0 1 4
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32560617/
14 февраля 2018, 18:19 | Хоккей | ТАСС

Колобков: Статус фаворита ОИ накладывает на хоккеистов РФ определенную ответственность

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Статус главных фаворитов Олимпийских игр в Пхёнчхане повышает уровень ответственности у российских хоккеистов. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/12

В среду в стартовом матче олимпийского турнира российские хоккеисты проиграли сборной Словакии со счетом 2:3.

«Хоккей — это наш особый вид спорта, мы всегда ждем от российских хоккеистов победы. С одной стороны, это накладывает на них определенную ответственность, с другой, конечно, заставляет их по-особому относиться к своим выступлениям. У нас сейчас подобрался очень хороший коллектив, сплав молодости и опыта, это лидеры своих команд. Будем за них болеть в каждом матче», — заявил Колобков.

Следующую игру российские хоккеисты проведут 16 февраля против команды Словении.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Хоккей

Еще 7 новостей   Все новости

Их разлучил МОК, но любовь это только укрепило

Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут

Норвежцы спокойно привезли на Олимпиаду более 6000 доз лекарств от астмы

"В Сочи было лучше" - что не так на Олимпиаде в Пхёнчхане
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?