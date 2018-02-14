Колобков: Статус фаворита ОИ накладывает на хоккеистов РФ определенную ответственность

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В среду в стартовом матче олимпийского турнира российские хоккеисты проиграли сборной Словакии со счетом 2:3.

«Хоккей — это наш особый вид спорта, мы всегда ждем от российских хоккеистов победы. С одной стороны, это накладывает на них определенную ответственность, с другой, конечно, заставляет их по-особому относиться к своим выступлениям. У нас сейчас подобрался очень хороший коллектив, сплав молодости и опыта, это лидеры своих команд. Будем за них болеть в каждом матче», — заявил Колобков.

Следующую игру российские хоккеисты проведут 16 февраля против команды Словении.