Колобков: Статус фаворита ОИ накладывает на хоккеистов РФ определенную ответственность
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Статус главных фаворитов Олимпийских игр в Пхёнчхане повышает уровень ответственности у российских хоккеистов. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
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В среду в стартовом матче олимпийского турнира российские хоккеисты проиграли сборной Словакии со счетом 2:3.
«Хоккей — это наш особый вид спорта, мы всегда ждем от российских хоккеистов победы. С одной стороны, это накладывает на них определенную ответственность, с другой, конечно, заставляет их
Следующую игру российские хоккеисты проведут 16 февраля против команды Словении.
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