Павел Буре: Даже не знаю, кто играет у словаков. Несмотря на поражение, Россия — фаворит
Знаменитый нападающий Павел Буре после матча Россия — Словакия (2:3) отметил, что не смотрел всю игру.
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По его словам, Олимпиада для него не особо интересна, так как там нет игроков из НХЛ.
— Честно говоря, видел только пять минут сегодняшнего матча, — заявил Буре. — Мне не особо интересно смотреть турнир, на котором не играют лучшие хоккеисты планеты. Даже не знаю, кто играет у словаков. Что касается результата, может дело в волнении. Несмотря на поражение, сборная России остается фаворитом. Сейчас все кинутся их критиковать за проигрыш. Пожелаем нашим ребятам сделать выводы и идти вперед. (Евгений БЕЛОУСОВ).
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