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14 февраля 2018, 18:17 | Хоккей | Чемпионат.com

Ковальчук: Сборная России не расслабилась, словаки просто были лучше

Нападающий сборной России Илья Ковальчук прокомментировал поражение от команды Словакии (2:3).

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«Мы играли плохо, но уверен, что мы всё улучшим. Надо сделать правильные выводы. Словения сегодня обыграла Америку. Мы предполагали, что будут равные команды в нашей группе. Каждый может обыграть любого. Надо готовиться и лучше разыгрывать большинство. Мы не расслабились после двух шайб, у нас моментов куча была. У них здорово сыграл вратарь, а за первый период было четыре броска. Никто не расслаблялся, они просто были лучше сегодня», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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Хоккей

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