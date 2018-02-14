Ковальчук: Сборная России не расслабилась, словаки просто были лучше

«Мы играли плохо, но уверен, что мы всё улучшим. Надо сделать правильные выводы. Словения сегодня обыграла Америку. Мы предполагали, что будут равные команды в нашей группе. Каждый может обыграть любого. Надо готовиться и лучше разыгрывать большинство. Мы не расслабились после двух шайб, у нас моментов куча была. У них здорово сыграл вратарь, а за первый период было четыре броска. Никто не расслаблялся, они просто были лучше сегодня», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.