Сборная России проиграла Словакии

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Первым соперником российских хоккеистов на групповой стадии турнира была сборная Словакии, которая обыграла нашу команду со счётом 3:2.

На две быстрые шайбы Прохоркина и Капризова словаки уже в первой трети матча ответили голами Олвецки и Бакоша. Во втором периоде голов забито не было, а в середине третьего словаки неожиданно вышли вперед. Шайбу, оказавшуюся победной, забросил Черешняк.

Наша сборная снимала вратаря, но так и не смогла сравнять счет. В итоге — сенсационное поражение.