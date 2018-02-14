«Слова Вагнер смешны — это зависть». Наталья Бестемьянова уничтожила американскую фигуристку
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова — об итогах командного турнира, ожиданиях от соревнований спортивных пар и атаке американки Эшли Вагнер на россиянку Алину Загитову.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Я смотрела все прокаты на командных соревнованиях. Много критики
Уже стартовали индивидуальные соревнования, и замечательно откатались все наши пары — Астахова/Рогонов, Забияко/Энберт и конечно, Тарасова/Морозов. Наш лучший дуэт пока на втором месте, отрыв от лидеров меньше балла, так что ждем их программу завтра и надеемся, что они смогут выиграть.
Мужчины? Это просто неприлично, что говорят про Мишу Коляду. Я не согласна ни с одним человеком, кто считает, что он упустил свой шанс. Для своего возраста, а у него не так много опыта выступлений на таком уровне, он все сделал хорошо. Ему надо помогать, а не губить критикой. Это жестоко, так нельзя.
Критические слова Вагнер о программе Загитовой? Я ужасно рассердилась когда их прочитала. Эшли плохо знает правила соревнований, поэтому она, наверное, и не смогла отобраться на Олимпиаду. Чтобы показывать лучший результат, самые сложные прыжки нужно ставить во вторую половину программы, что и делала Алина. Они с тренером просто умные, а ее техническая подготовка позволяет ей делать самые сложные элементы в конце программы. Так что слова Вагнер смешны. Я думаю, это зависть. В свое время американцы критиковали Плющенко за то, что он все свои прыжковые элементы ставил в первую половину программы. Но люди действуют так, как это предписано правилами. (Дмитрий СИМОНОВ).
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