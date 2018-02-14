Шорт-трекистка Бутен получает угрозы от южнокорейцев после завоевания бронзы ОИ-2018

Во вторник Бутен стала обладательницей бронзовой медали на дистанции 500 метров. Золото завоевала итальянка Арианна Фонтана, серебро — голландка Яра ван Керкхоф. Южнокорейская спортсменка Чхве Мин Чжон финишировала в финале второй, но впоследствии ее результат был аннулирован решением судей.

Представительница Южной Кореи была дисквалифицирована за то, что, по мнению судей, помешала канадке во время забега. После забега южнокорейские болельщики обратили внимание на то, что сама Бутен вела на дистанции нечестную борьбу и в одном из эпизодов оттолкнула Чхве Мин Чжон.

В адрес Бутен в социальных сетях посыпались сообщения, в которых болельщики утверждали, что она не настоящая спортсменка и должна быть дисквалифицирована. В некоторых посланиях содержались угрозы жизни. В этой связи к делу подключились Канадская конькобежная ассоциация, Национальный олимпийский комитет Канады и Королевская канадская конная полиция.

«Здоровье и безопасность всех членов команды — наш главный приоритет, поэтому мы тесно сотрудничаем с национальной федерацией, нашей службой безопасности и Королевской канадской конной полицией», — говорится в заявлении НОК Канады.

МОК не может контролировать соцсети

Комментирую данный инцидент, директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что у организации нет возможностей контролировать социальные сети, однако отметил, что МОК не одобряет произошедшее.