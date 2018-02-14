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Летние игры в Пхёнчхане
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2 Нидерланды 5 4 2
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14 февраля 2018, 17:41 | Хоккей | Чемпионат.com

Дубль Муршака помог Словении победить США на Олимпиаде

Сборная США стартовала на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане с поражения от команды Словении. Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу словенской сборной.

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В составе «звёздно-полосатых» по разу отличились Брайан О’Нилл и Джордан Гринвей. В составе сборной Словении забросили Блаж Грегорц и Ян Муршак, который перевёл игру в дополнительное время меньше, чем за две минуты до конца третьего периода. А в овертайме всё тот же Муршак оформил дубль и принёс сенсационную победу своей команде.

США перебросали соперника со счётом 36−25.
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14 Февраля, 15:10 Зрители 3348 Группа B Kwandong Hockey Centre
США 2:3
Овертайм
(1:0, 1:0, 0:2)
Словения
Главные тренеры
Тони Гранато Кари Саволайнен
Вратари
Запольски Р. Крошель Г.
1-й период
Лука Видмар 08:44
09:06 Джеймс Висниевски
Марцель Родман 14:18
17:44 Брайан О`Нилл (Г. Рой, Р. Донато)
2-й период
Рок Тичар 24:16
28:49 Джордан Гринуэй
32:57 Джордан Гринуэй (Б. О`Нилл, Б. Сангвинетти)
3-й период
Ян Урбас (Л. Видмар, Б. Грегорц) 45:49
51:42 Брайан Джионта
Ян Муршак (Б. Грегорц, М. Верлиц) 58:23
Овертайм
Ян Муршак (Р. Тичар, Я. Урбас) 60:38
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Ансси Салонен (Финляндия)
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)

Хоккей

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