Дубль Муршака помог Словении победить США на Олимпиаде

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В составе «звёздно-полосатых» по разу отличились Брайан О’Нилл и Джордан Гринвей. В составе сборной Словении забросили Блаж Грегорц и Ян Муршак, который перевёл игру в дополнительное время меньше, чем за две минуты до конца третьего периода. А в овертайме всё тот же Муршак оформил дубль и принёс сенсационную победу своей команде.

США перебросали соперника со счётом 36−25.