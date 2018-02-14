Дубль Муршака помог Словении победить США на Олимпиаде
Сборная США стартовала на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане с поражения от команды Словении. Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу словенской сборной.
В составе «звёздно-полосатых» по разу отличились Брайан О’Нилл и Джордан Гринвей. В составе сборной Словении забросили Блаж Грегорц и Ян Муршак, который перевёл игру в дополнительное время меньше, чем за две минуты до конца третьего периода. А в овертайме всё тот же Муршак оформил дубль и принёс сенсационную победу своей команде.
США перебросали соперника со счётом 36−25.
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|14 Февраля, 15:10
|Зрители 3348
|Группа B
|Kwandong Hockey Centre
Главные тренеры
|Тони Гранато
|Кари Саволайнен
Вратари
|Запольски Р.
|Крошель Г.
|1-й период
|Лука Видмар
|08:44
|09:06
|Джеймс Висниевски
|Марцель Родман
|14:18
|17:44
|Брайан О`Нилл (Г. Рой, Р. Донато)
|2-й период
|Рок Тичар
|24:16
|28:49
|Джордан Гринуэй
|32:57
|Джордан Гринуэй (Б. О`Нилл, Б. Сангвинетти)
|3-й период
|Ян Урбас (Л. Видмар, Б. Грегорц)
|45:49
|51:42
|Брайан Джионта
|Ян Муршак (Б. Грегорц, М. Верлиц)
|58:23
|Овертайм
|Ян Муршак (Р. Тичар, Я. Урбас)
|60:38
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Ансси Салонен (Финляндия)
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)