Саночники Денисьев и Антонов пока не понимают, почему не сумели проявить себя на ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов, выступающие в санях- двойках, пока не могут найти объяснений тому, почему при относительно неплохой езде в обоих заездах им не удалось занять более высокое место на Олимпийских играх. Об этом сообщил журналистам Денисьев.
Олимпийскими чемпионами стали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Лучшими из россиян стали Денисьев и Антонов, которые заняли 11-е место.
«Мы сами не до конца понимаем, почему не удалось сегодня выступить лучше, — признался Денисьев. — Никак не ожидали, что с такой ездой не сможем занять высокое место. Оба заезда проехали неплохо, я думаю, что люди все это видели. А результат оказался таким».
«В инвентаре ли проблема? Не знаю. Говорят, что проблема в нас», — заметил Денисьев.
Саночник подчеркнул, что его с Антоновым не давил тот момент, что на этой Олимпиаде они выступали не под флагом своей страны. «Этим не заморачиваемся, мы работать приехали и ничего кроме номера в деревне, зала и трассы не видели. Только раз на море съездили, когда у нас была акклиматизация, и все», — подчеркнул Денисьев.
«Для нас это вторая Олимпиада, в Сочи было, конечно, повеселей. Что касается отношения к нам со стороны иностранных соперников, то никаких проблем нет», — заключил саночник.
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