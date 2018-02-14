Саночники Денисьев и Антонов пока не понимают, почему не сумели проявить себя на ОИ

Олимпийскими чемпионами стали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт. Лучшими из россиян стали Денисьев и Антонов, которые заняли 11-е место.

«Мы сами не до конца понимаем, почему не удалось сегодня выступить лучше, — признался Денисьев. — Никак не ожидали, что с такой ездой не сможем занять высокое место. Оба заезда проехали неплохо, я думаю, что люди все это видели. А результат оказался таким».

«В инвентаре ли проблема? Не знаю. Говорят, что проблема в нас», — заметил Денисьев.

Саночник подчеркнул, что его с Антоновым не давил тот момент, что на этой Олимпиаде они выступали не под флагом своей страны. «Этим не заморачиваемся, мы работать приехали и ничего кроме номера в деревне, зала и трассы не видели. Только раз на море съездили, когда у нас была акклиматизация, и все», — подчеркнул Денисьев.

«Для нас это вторая Олимпиада, в Сочи было, конечно, повеселей. Что касается отношения к нам со стороны иностранных соперников, то никаких проблем нет», — заключил саночник.