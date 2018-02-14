Саночник Антонов: Волонтеры на ОИ относятся к россиянам лучше, чем к другим иностранцам

«Атмосфера вокруг мне по душе, — признался Антонов. — Местные волонтеры очень хорошо относятся к российским спортсменам. Всегда поддерживают, улыбаются. Они лучше относятся к нам, чем к другим иностранцам».

В среду Александр Денисьев и Антонов заняли 11-е место в соревнованиях экипажей саней-двоек. Олимпийскими чемпионами стали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт.

Российские саночники прилетели в Южную Корею 1 февраля. 15 февраля их ждет заключительный вид соревновательной программы Игр — командная гонка.