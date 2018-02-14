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Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 6 2 2
2 Нидерланды 5 4 2
12 Россия 0 1 4
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14 февраля 2018, 17:22 | Зимние | БЕЛТА

Без участия белорусов прошел очередной день зимней Олимпиады-2018

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в олимпийском Пхенчхане было разыграно всего четыре комплекта наград вместо шести запланированных. Из-за сильного ветра были отменены медальные старты у горнолыжниц и биатлонисток, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В этих дисциплинах должны были принимать участие и белорусские спортсменки, но им придется ждать своих состязаний как минимум до завтра. По другим причинам в соревнованиях конькобежек на дистанции 1000 м не выступала белоруска Татьяна Михайлова. Тренеры решили, что ей нужно сосредоточиться на подготовке к масс-старту, в котором 24 февраля выступит еще одна белорусская спортсменка Марина Зуева.

В командном медальном зачете продолжает лидировать сборная Германии, у которой уже 12 наград — 7 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые. На второй позиции спортсмены Нидерландов — 11 (5, 4, 2), третье место у олимпийской команды США — 7 (4, 1, 2). На пьедестал почета поднимались атлеты из 19 стран.
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