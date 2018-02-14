Расписание видеотрансляций Олимпиады: 15 февраля
Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Первыми в борьбу за медали в четверг 15 февраля вступят фигуристы: пары выступят в произвольной программе. Не пропустите!
Видеопоток Telesport 2
4:30 — 7:55 — Фигурное катание. Пары, произвольная программа (разыгрываются медали)
14:00 — 16:00 — Биатлон. Мужчины, индивидуальная гонка (разыгрываются медали)
Видеопоток Telesport 3
3:00 — 5:00 — Керлинг. Женщины, Китай — Россия
Видеопоток Telesport 4
4:55 — 6:35 — Сноуборд. Мужчины,
7:25 — 9:00 — Сноуборд. Мужчины,
9:30 — 11:15 — Лыжи. Женщины, гонка на 10 км свободным стилем (разгрываются медали)
14:00 — 15:15 — Фристайл. Женщины, лыжная акробатика, квалификация.
15:30 — 16:45 — Сани. Командная эстафета (разыгрываются медали)
Видеопоток Telesport 5
10:40 — 13:00 — Хоккей. Женщины, Россия — Финляндия.
Видеопоток Telesport 6
3:25 — 6:25 — Скелетон. Мужчины, одиночка, 1-й и 2-й заезды.
14:00 — 16:10 — Коньки. Мужчины, 10000 метров (разыгрываются медали)
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