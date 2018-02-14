Немецкие саночники Вендль и Арльт завоевали золото Олимпиады в двойках

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По сумме двух попыток немцы показали время 1 минута 31,697 секунды. Вторыми стали австрийцы Петер Пенц и Георг Фишлер (отставание 0,088 секунды). Бронзу выиграли немцы Тони Эггерт и Саша Бенеккен (+0,290).

Лучшими из россиян стали Александр Денисьев и Владислав Антонов, которые заняли 11-е место (+1,084).