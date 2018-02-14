Как потеряли Грязцова и Попова. Кто виноват в том, что два наших спортсмена не поехали на Олимпиаду

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Во вторник появилась информация о том, что МОК якобы по ошибке забыл включить в список приглашенных на Олимпиаду российских спортсменов конькобежца Сергея Грязцова и бобслеиста Сергея Попова. Оба атлета оспаривали свой недопуск на Игры в Спортивном арбитражном суде (CAS) вместе с группой других российских атлетов, в которую входили Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан и другие. Ошибка обнаружилась лишь в ходе слушаний в Корее, и судом было принято решение допустить Грязцова и Попова до Олимпиады.

ЧТО СКАЗАЛИ В МОК

«Насколько я понимаю, вопрос заново вернется в комиссию. Мы должны разобраться, были ли какие-то причины, почему спортсменов не включили в список. Это очень сложное время, перед нами стоят много вызовов. Нам нужно подождать решения комиссии. Насколько я знаю, Олимпийский комитет России пока не подавал никаких жалоб по этому вопросу», — сказал глава пресс-службы МОК Марк Адамс спецкору «СЭ» в Пхенчхане Наталье МАРЬЯНЧИК.

ЧТО СКАЗАЛИ В ОКР

«Вокруг ситуации с Грязцовым и Поповым возникло недопонимание. В списках, где были указаны фамилии наших спортсменов, которых МОК готов пригласить на Игры-2018, эти атлеты действительно были. Далее мы разослали эти списки по национальным федерациям по зимним видам спорта. И дальше федерации формировали свои заявки из людей, которые могут получить приглашения. Они делали это в первую очередь по спортивному принципу — учитывали кто прошел отбор, кто нет.

В списках, которые вернули нам федерации, Грязцова и Попова уже не было. То есть федерации сами сочли, что эти спортсмены не проходят в состав национальной команды. Поэтому они и не попали в нашу заявку, которую мы направили в МОК. Все вопросы, почему спортсменов нет на Играх-2018, следует адресовать федерациям. Они должны объяснить, по какому критерию спортсмены не прошли отбор, — заявил представитель ОКР Константин Выборнов спецкору «СЭ» Дмитрию СИМОНОВУ.

ЧТО СКАЗАЛ СПОРТСМЕН И ИХ ТРЕНЕРЫ

Корреспондент «СЭ» Андрей СИЗЯКИН дозвонился до Грязцова, чтобы узнать его версию случившегося.

— Вы надеялись выступить на Олимпиаде или все-таки понимали, что не выполнили нормативы?

— В отборе было три или четыре критерия, один из которых, может быть, я не выполнил, но в списке команды я был. Довольно запутанная история. Думаю, лучше обратиться к главе союза Алексею Юрьевичу Кравцову, он все вам расскажет сам.

— Это ситуация, на ваш взгляд, цирк?

— Без комментариев (смеется).

— Что будете делать дальше? Или остается только смириться?

— Я даже не понимаю, какие действия тут можно предпринять.

— И все-таки чья здесь вина — МОК, ОКР или Союза конькобежцев России?

— Скажем так, это ситуация обоюдная. Если бы МОК раньше дал мне допуск, то, может быть, могли решить вопрос. А получилось, что все выяснилось в последний момент. Но в целом я мог бежать, если бы не эта ситуация.

— Узнали об этой ситуации из новостей, — говорит Алексей Юрков, тренер Дмитрия Попова. — Мы сейчас готовимся к чемпионату России, который пройдет в Сочи в середине марта. Там будут все сильнейшие спортсмены страны.

— То есть участие Дмитрия в Олимпиаде не предполагалось?

— Попов второй год подряд идет четвертым в рейтинге пилотов сборной России. Первым является Александр Касьянов, потом Максим Андрианов с Алексеем Стульневым, а затем — Попов. Мы знали, что впереди нас еще три сильных экипажа. Конечно, весь четырехлетний цикл готовились к Олимпиаде, ведь нельзя упускать малейшую возможность кого-то обогнать и поехать на Игры. Но пока не обогнали. Вопросы по составу решаются на уровне федерации бобслея России, а наша задача — хорошо выступать и добиваться попадания своими результатами, а не какими-то политическими моментами.

— А как вышло, что Попов оказался в числе тех, кто подавал апелляцию в CAS?

— Думаю, произошла какая-то ошибка. Там сейчас неразбериха, всех мешают в кучу — вот, Алексея Воеводу даже в хоккеисты записали. Или кто-то сидит и неправильно подает информацию. Мы в такие подробности не вдаемся.

ТАК ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ ПРОИЗОШЛО

Если суммировать все сказанное, и восстановить хронологию событий, то произошло следующее. ОКР отправил в МОК на рассмотрение список из 500 спортсменов, куда Грязцов и Попов входили. Комиссия по допуску под руководством Валери Фурнерон отсеяла 111 спортсменов и вернула в ОКР список из 389 атлетов, которые могли получить приглашение на Олимпиаду. В нем Грязцов и Попов тоже были. ОКР разослал этот список по соответствующим федерациям — российская квота на эти Игры составляла 215 человек.

В частности, в коньках мы могли заявить 18 человек — восемь мужчин и десять женщин, в бобслее — по два экипажа в двойках и четверках у мужчин, и здесь выбор был сделан в пользу других пилотов — Максима Андрианова и Алексея Стульнева. Что касается Грязцова, то по каким-то причинам федерация заявлять его не стала.

По ошибке оба атлета оказались в списке спортсменов, обратившихся в CAS с иском против МОК, хотя со стороны международных чиновников к ним претензий не было.

«СЭ» связался с главой СКР Алексеем Кравцовым и президентом бобслейной федерации Александром Зубковым, чтобы прояснить ситуацию, однако те отказались от комментариев.

НА ЧТО ГРЯЗЦОВ И ПОПОВ МОГЛИ БЫ ПРЕТЕНДОВАТЬ В ПХЕНЧХАНЕ

Попов в этом сезоне на этапах Кубка мира не выступал, главным образом стартуя в Кубке Европы, общий зачет которого он в итоге выиграл. Однако этого очень мало для претензий на высокий результат в Пхенчхане.

Что касается Грязцова, то он специализируется на средних дистанциях. В зачете Кубка мира на дистанции 1500 м он занимает 18-е место и точно не входил в число претендентов на медали Олимпиады-2018.