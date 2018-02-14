Загурский: Перенос гонки на ОИ добавит работы сервис-бригаде российских биатлонисток
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Перенос на другой день женской индивидуальной гонки на Олимпийских играх в Пхёнчхане добавит работы
сервис-бригаде российских биатлонисток, поскольку им будет необходимо готовить лыжи под новые погодные условия. Об этом ТАСС рассказал тренер российских спортсменов Николай Загурский.
Причиной переноса гонки стал сильный ветер, по прогнозу его порывы могли достигать 15 м/с. Женская индивидуальная гонка, которая должна была начаться в среду в 14:05 мск, теперь состоится в четверг, начало — в 11:15 мск. Мужская гонка также запланирована на четверг, начало — в 14:20 мск.
«Мы были готовы к гонке, как и все тренеры и спортсмены. Однако в связи с надвигающимся ураганным ветром было принято решение о ее переносе. Существовал дедлайн, и когда он наступил, было объявлено о переносе гонки на завтра, на 17:15 по местному времени», — сказал Загурский.
«Речь не идет о том, расстроило это решение спортсменок или нет, просто теперь сервису надо будет готовить лыжи под новые условия. Но так будет не только у нас, у всех команд», — отметил он.
Россию в гонке будут представлять Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.
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