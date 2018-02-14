Загурский: Перенос гонки на ОИ добавит работы сервис-бригаде российских биатлонисток

Причиной переноса гонки стал сильный ветер, по прогнозу его порывы могли достигать 15 м/с. Женская индивидуальная гонка, которая должна была начаться в среду в 14:05 мск, теперь состоится в четверг, начало — в 11:15 мск. Мужская гонка также запланирована на четверг, начало — в 14:20 мск.

«Мы были готовы к гонке, как и все тренеры и спортсмены. Однако в связи с надвигающимся ураганным ветром было принято решение о ее переносе. Существовал дедлайн, и когда он наступил, было объявлено о переносе гонки на завтра, на 17:15 по местному времени», — сказал Загурский.

«Речь не идет о том, расстроило это решение спортсменок или нет, просто теперь сервису надо будет готовить лыжи под новые условия. Но так будет не только у нас, у всех команд», — отметил он.

Россию в гонке будут представлять Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.