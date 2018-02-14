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2 Нидерланды 5 4 2
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14 февраля 2018, 16:04 | Бобслей, сани, скелетон | Спорт-Экспресс

Тренер: Попов не готовился ехать в Пхенчхан

Алексей Юрков, тренер российского бобслеиста Дмитрия Попова, сообщил «СЭ», что спортсмен не попал на Олимпиаду в Пхенчхан по спортивному принципу.

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© РИА "Новости"

По его словам, о двусмысленной истории с приглашением от МОК они не знали до сегодняшнего дня.

Федерация бобслея России (ФБР) включила бобслеиста Попова в число спортсменов, которым требуется приглашение на Олимпиаду-2018, в качестве резервиста. Ранее стало известно, что Попов и конькобежец Сергей Грязцов были допущены на Олимпийские игры-2018, но в итоге их не оказалось в списке российских спортсменов, которые поехали в Пхенчхан.

— Узнали об этом утром из новостей, — начал Юрков. — Мы сейчас готовимся к чемпионату России, который пройдет в Сочи в середине марта. Там будут все сильнейшие спортсмены страны.

— То есть участие Дмитрия в Олимпиаде не предполагалось?

— Попов второй год подряд идет четвертым в рейтинге пилотов сборной России, составляемом по показываемым в сезоне результатам. Первым является Александр Касьянов, потом Максим Андрианов с Алексеем Стульневым, а затем Попов. Мы знали, что впереди нас еще три сильных экипажа. Конечно, весь четырехлетний цикл готовились к Олимпиаде, ведь нельзя упускать малейшую возможность кого-то обогнать и поехать на Игры. Но пока не обогнали. Вопросы по составу решаются на уровне федерации, а наша задача — хорошо выступать и добиваться попадания своими результатами, а не какими-то политическими моментами.

— А как вышло, что Попов оказался в числе тех, кто подавал апелляцию в CAS?

— Думаю, произошла какая-то ошибка. Там сейчас неразбериха, всех мешают в кучу — вот, Алексея Воеводу даже в хоккеисты записали. Или кто-то сидит и неправильно подает информацию. Мы в такие подробности не вдаемся. (Антон БАБОШИН).
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