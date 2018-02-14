Круче урагана. Северные корейцы ходят строем и зажигают в Пхенчхане

Фигуристы из КНДР рвут на части арену своим выступлением, северокорейские болельщицы устраивают ураган на трибунах, идут строем в туалет и исчезают по команде. Вот они, самые крутые для Кореи звезды домашней Олимпиады.

СВОБОДНЫЕ СПОРТСМЕНЫ

Спортсмены из КНДР не должны были ехать в Пхенчхан, поскольку только двое из них выполнили квалификационные нормативы, да и на тех не оформили заявку. Но в итоге договоренность была достигнута, и в Корею отправились не только 22 спортсмена, а также тренеры и журналисты, но и артисты, и группа поддержки. Во время короткой программы в соревнованиях спортивных пар по фигурному катанию и спортсмены, и болельщики зажгли. Внимание к себе приковывали и те, и другие.

Сначала про фигуристов Ём Тхэ Ок и Ким Чу Сик. Можно сказать, что по сравнению с 99,99 процентами жителей КНДР они достаточно свободные люди. Они разъезжают по международным стартам (иначе никакого рейтинга у них не будет) и проводят зарубежные тренировочные сборы. Прошлым летом они много времени провели в Канаде, где работали под руководством Бруно Маркотта. Для спортсменов из КНДР это было смелый поступок. Ведь Маркотт тренирует и пару Меган Дюамель с Эриком Рэдфордом, а тот является открытым геем.

В короткой программе в Пхенчхане Ём Тхэ Ок и Ким Чу Сик показали отличный, даже феноменальный для себя прокат под кавер-версию композиции A Day in the Life Джона Леннона и Пола Маккартни. Тройная подкрутка, абсолютно параллельный тройной тулуп, выброс тройной риттбергер, отличная поддержка и стильные вращения и дорожка шагов. На четыре балла превышен свой же рекорд, недавно установленный на чемпионате четырех континентов.

И СВОБОДНЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ

После проката пары из КНДР на трибунах творилось что-то невероятное. Южнокорейские болельщики поддерживали их даже больше, чем свою пару. Свои то падали, а эти не просто не падали, а выступали на высоком уровне. Но у Ём Тхэ Ок и Ким Чу Сик была и особая группа поддержки. Это молодые девушки в одинаковой одежде. Они пришли на соревнования заранее, приготовив флажки Кореи и КНДР. Но если южнокорейских фигуристов эта группа приветствовала только взмахами флажков, то своих — дружным скандированием и кричалками.

Спустя примерно час после начала соревнований половина этой группы отправилась в туалет четким строем. Тем же строем они вернулись обратно. Выступление других участников северокорейские красавицы смотрели в гробовой тишине, а потом по команде покинули трибуны. Эти девушки не видели прокаты самых сильных пар, да им это и не нужно было.