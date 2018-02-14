Круче урагана. Северные корейцы ходят строем и зажигают в Пхенчхане
Фигуристы из Северной Кореи катаются под «Битлз», нанимают
тренера-гея и шокируют соперников.
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Фигуристы из КНДР рвут на части арену своим выступлением, северокорейские болельщицы устраивают ураган на трибунах, идут строем в туалет и исчезают по команде. Вот они, самые крутые для Кореи звезды домашней Олимпиады.
СВОБОДНЫЕ СПОРТСМЕНЫ
Спортсмены из КНДР не должны были ехать в Пхенчхан, поскольку только двое из них выполнили квалификационные нормативы, да и на тех не оформили заявку. Но в итоге договоренность была достигнута, и в Корею отправились не только 22 спортсмена, а также тренеры и журналисты, но и артисты, и группа поддержки. Во время короткой программы в соревнованиях спортивных пар по фигурному катанию и спортсмены, и болельщики зажгли. Внимание к себе приковывали и те, и другие.
Сначала про фигуристов Ём Тхэ Ок и Ким Чу Сик. Можно сказать, что по сравнению с 99,99 процентами жителей КНДР они достаточно свободные люди. Они разъезжают по международным стартам (иначе никакого рейтинга у них не будет) и проводят зарубежные тренировочные сборы. Прошлым летом они много времени провели в Канаде, где работали под руководством Бруно Маркотта. Для спортсменов из КНДР это было смелый поступок. Ведь Маркотт тренирует и пару Меган Дюамель с Эриком Рэдфордом, а тот является открытым геем.
В короткой программе в Пхенчхане Ём Тхэ Ок и Ким Чу Сик показали отличный, даже феноменальный для себя прокат под
И СВОБОДНЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ
После проката пары из КНДР на трибунах творилось
Спустя примерно час после начала соревнований половина этой группы отправилась в туалет четким строем. Тем же строем они вернулись обратно. Выступление других участников северокорейские красавицы смотрели в гробовой тишине, а потом по команде покинули трибуны. Эти девушки не видели прокаты самых сильных пар, да им это и не нужно было.
Вокруг этой группы дикий ажиотаж, а внимание к себе они приковывают больше, чем накрывший Олимпиаду ураган. Журналисты в
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