Бобслеист Андрианов: Бах не видит нарушений правил поведения российскими атлетами на ОИ

Встреча состоялась в горной Олимпийской деревне в среду, на ней присутствовали спортсмены, которые в этот день были свободны от тренировок и соревнований.

«Бах сказал, что у МОК нет претензий по соблюдению правил олимпийскими атлетами из России. Он отметил, что общается постоянно со своими подчиненными, и те говорят, что к россиянам у них нет вопросов. Мол, они выполняют все требования, все нормально», — сказал Андрианов.

Все 168 российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Пхёнчхане, перед стартом соревнований подписали специальную декларацию, тем самым, дав согласие исполнять требования МОК.

Подписав декларацию, российский спортсмен признавал, что никогда не нарушал антидопинговые привила и не отбывал за это дисквалификацию; что он честно и полностью будет соблюдать правила Всемирного антидопингового кодекса и все правила МОК; что он получил индивидуальное приглашение на Игры-2018 от МОК; что он будет не допущен до Игр в случае нарушения вышеназванных пунктов и готов принять и дополнительные санкции.

Заявление МОК

Пресс-служба МОК подтвердила ТАСС факт встречи олимпийских атлетов из России (OAR) с Бахом.

«Президент МОК действительно встретился со спортсменами OAR. Он объяснил решение исполнительного комитета и ответил на их вопросы», — говорится в сообщении организации.