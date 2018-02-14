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14 февраля 2018, 15:58 | Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Бобслеист Андрианов: Бах не видит нарушений правил поведения российскими атлетами на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил на встрече с олимпийскими атлетами из России, что у МОК нет претензий по поводу соблюдения ими правил поведения на Олимпиаде-2018. Об этом сообщил ТАСС бобслеист Максим Андрианов.

Встреча состоялась в горной Олимпийской деревне в среду, на ней присутствовали спортсмены, которые в этот день были свободны от тренировок и соревнований.

«Бах сказал, что у МОК нет претензий по соблюдению правил олимпийскими атлетами из России. Он отметил, что общается постоянно со своими подчиненными, и те говорят, что к россиянам у них нет вопросов. Мол, они выполняют все требования, все нормально», — сказал Андрианов.

Все 168 российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Пхёнчхане, перед стартом соревнований подписали специальную декларацию, тем самым, дав согласие исполнять требования МОК.

Подписав декларацию, российский спортсмен признавал, что никогда не нарушал антидопинговые привила и не отбывал за это дисквалификацию; что он честно и полностью будет соблюдать правила Всемирного антидопингового кодекса и все правила МОК; что он получил индивидуальное приглашение на Игры-2018 от МОК; что он будет не допущен до Игр в случае нарушения вышеназванных пунктов и готов принять и дополнительные санкции.

Заявление МОК

Пресс-служба МОК подтвердила ТАСС факт встречи олимпийских атлетов из России (OAR) с Бахом.

«Президент МОК действительно встретился со спортсменами OAR. Он объяснил решение исполнительного комитета и ответил на их вопросы», — говорится в сообщении организации.
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