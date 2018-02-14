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14 февраля 2018, 15:56 | Зимние | Sports.kz

Анонс выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2018 15 февраля

В четверг, 15 февраля, на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане (Южная Корея) казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта, сообщает Sports.kz.

07:00, 10:45 Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Первая и вторая попытки. Женщины (Мария Григорова).

08:30 Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Финал. Мужчины (Игорь Закурдаев).

12:30 Лыжные гонки. 10 километров. Свободный стиль. Женщины (Елена Коломина, Валерия Тюленева, Анна Шевченко).

14:15 Биатлон. Индивидуальная гонка. 15 километров. Женщины (Галина Вишневская, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Елизавета Бельченко, Алина Райкова).

17:00, 17:45 Фристайл. Акробатика. Квалификация. Женщины (Жанбота Алдабергенова, Маржан Акжигит, Акмаржан Калмурзаева, Аяна Жолдас).

17:20 Биатлон. Индивидуальная гонка. 20 километров. Мужчины (Василий Подкорытов, Максим Браун, Роман Еремин, Владислав Витенко, Тимур Хамитгатин).
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