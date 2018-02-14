Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 6 2 2
2 Нидерланды 5 4 2
12 Россия 0 1 4
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32558499/
14 февраля 2018, 15:54 | Олимпизм | ТАСС

Бах на встрече с российскими спортсменами объяснил причины недопуска россиян на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на встрече с российскими спортсменами рассказал о причинах недопуска на соревнования большого числа их соотечественников. Об этом ТАСС рассказал бобслеист Максим Андрианов, который присутствовал при разговоре с главой МОК. .

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/26

Встреча состоялась в горной Олимпийской деревне, на ней присутствовали спортсмены, которые в этот день были свободны от тренировок и соревнований.

«Бах рассказал нам, что были специальные люди, которые все проверяли, по каждому спортсмену отдельно. У МОК были определенные сомнения по допинговым пробам ряда российских спортсменов», — сказал Андрианов.

«О том, что такая встреча состоится, я узнал только сегодня. Насколько я понял, инициатива исходила от главы МОК. Видимо, ему было важно пообщаться со спортсменами и выслушать их мнение», — отметил он.

Встреча состояла из двух частей: сначала Бах выступил перед нами с небольшой речью, в которой рассказал о том, почему российские спортсмены попали в такую ситуацию, затем — была предоставлена возможность каждому спортсмену задать вопрос главе МОК. «Вопросов было достаточно много, глава МОК старался дать ответ на каждый из них. Мне кажется, эта встреча была важна и для нас, и для него», — рассказал Андрианов.

Российские спортсмены по причине дисквалификации национального олимпийского комитета выступают на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом в качестве олимпийских атлетов из России. Перед началом Олимпиады две комиссии МОК отобрали 169 спортсменов, которым было позволено выступить на соревнованиях, в их числе не оказалось ряда ведущих атлетов, таких как двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, шестикратный олимпийский чемпион по шорт- треку Виктор Ан, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин. Все они ранее не были причастны к допинговым нарушениям.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

Их разлучил МОК, но любовь это только укрепило

Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут

Норвежцы спокойно привезли на Олимпиаду более 6000 доз лекарств от астмы

"В Сочи было лучше" - что не так на Олимпиаде в Пхёнчхане
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?