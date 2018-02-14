Бах на встрече с российскими спортсменами объяснил причины недопуска россиян на ОИ

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Встреча состоялась в горной Олимпийской деревне, на ней присутствовали спортсмены, которые в этот день были свободны от тренировок и соревнований.

«Бах рассказал нам, что были специальные люди, которые все проверяли, по каждому спортсмену отдельно. У МОК были определенные сомнения по допинговым пробам ряда российских спортсменов», — сказал Андрианов.

«О том, что такая встреча состоится, я узнал только сегодня. Насколько я понял, инициатива исходила от главы МОК. Видимо, ему было важно пообщаться со спортсменами и выслушать их мнение», — отметил он.

Встреча состояла из двух частей: сначала Бах выступил перед нами с небольшой речью, в которой рассказал о том, почему российские спортсмены попали в такую ситуацию, затем — была предоставлена возможность каждому спортсмену задать вопрос главе МОК. «Вопросов было достаточно много, глава МОК старался дать ответ на каждый из них. Мне кажется, эта встреча была важна и для нас, и для него», — рассказал Андрианов.

Российские спортсмены по причине дисквалификации национального олимпийского комитета выступают на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом в качестве олимпийских атлетов из России. Перед началом Олимпиады две комиссии МОК отобрали 169 спортсменов, которым было позволено выступить на соревнованиях, в их числе не оказалось ряда ведущих атлетов, таких как двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов, шестикратный олимпийский чемпион по шорт- треку Виктор Ан, олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин. Все они ранее не были причастны к допинговым нарушениям.