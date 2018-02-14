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14 февраля 2018, 15:49 | Бобслей, сани, скелетон | ТАСС

Саночники Денисьев и Антонов занимают 11-е место в двойках на ОИ после первой попытки

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Россияне Александр Денисьев и Владислав Антонов занимают 11-е место после первой попытки в соревнованиях по санному спорту в двойках на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

Россияне показали время 46,437 секунды. Другие российские саночники Андрей Богданов и Андрей Медведев занимают 19-е место (47,106).

Лучший результат в первой попытке показали двукратные олимпийские чемпионы и девятикратные чемпионы мира из Германии Тобиас Вендль и Тобиас Арльт (45,820). Они установили новый рекорд трассы, обновив достижение своих соотечественников Тони Эггерта и Саши Бенеккена, которые в феврале 2017 года показали результат 46,722 секунды. Второе место занимают австрийцы Петер Пенц и Георг Фишлер (отставание 0,071 секунды). Третьими идут Эггерт и Бенеккен (+0,111).

Денисьев и Антонов являются серебряными призерами Олимпийских игр 2014 года в Сочи в эстафете. Россияне выигрывали бронзу чемпионата мира в эстафете, также они завоевывали серебро и бронзу европейских первенств. В текущем сезоне Денисьев и Антонов заняли восьмое место в общем зачете Кубка мира. На Олимпиаде в Сочи россияне стали пятыми в двойках.

Сборная России решением Международного олимпийского комитета (МОК) не допущена до Игр в Пхёнчхане. Российские спортсмены выступают на Играх под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Также МОК не пригласил на Олимпиаду главного тренера сборной России по санному спорту Альберта Демченко.

Медали Олимпийских игр в соревнованиях по санному спорту в двойках разыгрываются по результатам двух попыток. Вторая попытка пройдет позднее в среду, начало — 15:30 мск. Олимпиада в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.
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