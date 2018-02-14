Россиянин Николай Прохоркин стал автором первого гола на Олимпиаде-2018

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В первом периоде Владислав Гавриков нанёс дальний бросок от синей линии, а Прохоркин подправил шайбу в ворота.

В первый день соревнований Словакия встречается со сборной России на арене «Каннын-центр», а команда США играет на арене «Квандон-центр» параллельный матч со Словенией.