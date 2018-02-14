Президент МОК Томас Бах провел встречу с российскими спортсменами в Пхенчхане

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча прошла в олимпийской деревне в горном кластере. На ней присутствовали спортсмены, не принимавшие в тот момент участия в официальных стартах, тренировках и церемониях.

Решение, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе «олимпийских атлетов из России» и под олимпийским флагом, было принято МОК 5 декабря. Россияне должны соблюдать на Играх ряд правил, в случае их выполнения МОК может разрешить команде пройти на церемонии закрытия Олимпиады под флагом своей страны.