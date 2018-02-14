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14 февраля 2018, 15:33 | Олимпизм | Р-Спорт

Президент МОК Томас Бах провел встречу с российскими спортсменами в Пхенчхане

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провел встречу с российскими спортсменами в южнокорейском Пхенчхане, столице зимних Олимпийских игр 2018 года.

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© РИА "Новости"

Встреча прошла в олимпийской деревне в горном кластере. На ней присутствовали спортсмены, не принимавшие в тот момент участия в официальных стартах, тренировках и церемониях.

Решение, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе «олимпийских атлетов из России» и под олимпийским флагом, было принято МОК 5 декабря. Россияне должны соблюдать на Играх ряд правил, в случае их выполнения МОК может разрешить команде пройти на церемонии закрытия Олимпиады под флагом своей страны.
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