Большунов: Медаль была вчера, а сегодня я, можно сказать, уже никто

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«Медаль была вчера, а сегодня я, можно сказать, уже никто. Нужно думать о дальнейших соревнованиях, не до радостей. На пьедестале прыгал, да. Но все так делают — вот и я решил», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.