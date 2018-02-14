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14 февраля 2018, 15:24 | Лыжный спорт | Чемпионат.com

Большунов: Медаль была вчера, а сегодня я, можно сказать, уже никто

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане в спринте классическим стилем Александр Большунов рассказал о праздновании на церемонии награждения и поделился дальнейшими соревновательными планами.

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© РИА "Новости"

«Медаль была вчера, а сегодня я, можно сказать, уже никто. Нужно думать о дальнейших соревнованиях, не до радостей. На пьедестале прыгал, да. Но все так делают — вот и я решил», — передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 25 февраля.
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