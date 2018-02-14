Брызгалова и Крушельницкий пожелали российским керлингисткам победить на ОИ

Брызгалова и Крушельницкий стали первыми медалистами Олимпийских игр в истории российского керлинга.

«Сегодня мы не были на трибунах. Завтра пойдем болеть, желаем им только победы. Чтобы они ни в коем случае не расслаблялись, пережили это поражение. Они начинают по нашему графику, надеемся, что они будут даже лучше», — сказала Брызгалова.

Российские керлингистки в стартовом матче на Играх уступили британкам со счетом 3:10. В следующем матче россиянки в четверг встретятся со сборной Китая.