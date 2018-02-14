Брызгалова и Крушельницкий пожелали российским керлингисткам победить на ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Бронзовые призеры Олимпийских Игр по керлингу в дисциплине
дабл-микст Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий пожелали победы на Играх российским керлингисткам. Об этом спортсмены заявили журналистам.
Брызгалова и Крушельницкий стали первыми медалистами Олимпийских игр в истории российского керлинга.
«Сегодня мы не были на трибунах. Завтра пойдем болеть, желаем им только победы. Чтобы они ни в коем случае не расслаблялись, пережили это поражение. Они начинают по нашему графику, надеемся, что они будут даже лучше», — сказала Брызгалова.
Российские керлингистки в стартовом матче на Играх уступили британкам со счетом 3:10. В следующем матче россиянки в четверг встретятся со сборной Китая.
В женском турнире по керлингу участвуют 10 команд. По итогам однокругового группового турнира (
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