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14 февраля 2018, 15:22 | Керлинг | ТАСС

Брызгалова и Крушельницкий пожелали российским керлингисткам победить на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Бронзовые призеры Олимпийских Игр по керлингу в дисциплине дабл-микст Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий пожелали победы на Играх российским керлингисткам. Об этом спортсмены заявили журналистам.

Брызгалова и Крушельницкий стали первыми медалистами Олимпийских игр в истории российского керлинга.

«Сегодня мы не были на трибунах. Завтра пойдем болеть, желаем им только победы. Чтобы они ни в коем случае не расслаблялись, пережили это поражение. Они начинают по нашему графику, надеемся, что они будут даже лучше», — сказала Брызгалова.

Российские керлингистки в стартовом матче на Играх уступили британкам со счетом 3:10. В следующем матче россиянки в четверг встретятся со сборной Китая.

В женском турнире по керлингу участвуют 10 команд. По итогам однокругового группового турнира (14—21 февраля) четыре лучшие команды выйдут в полуфинал, матчи которого состоятся 23 февраля.
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Керлинг

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