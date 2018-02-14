Юлия Белорукова: Хочу, чтобы девочки пережили те же эмоции, что и я
Российская лыжница Юлия Белорукова надеется еще порадовать болельщиков на Олимпиаде в Пхенчхане.
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В спринте классическим стилем россиянка стала третьей и не скрывала слез радости на церемонии награждения.
— Плакала на награждении. Но теперь нужно думать о дальнейших гонках. Да, у меня уже есть медаль, — отметила Белорукова. — Но впереди эстафета и я очень хочу, чтобы девочки пережили те же эмоции, что и я сейчас. Скорее всего, я побегу первый или второй этап, а финишировать будет Настя Седова. Но это предварительно. (Владимир ИВАНОВ).
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