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Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 7 2 3
2 Нидерланды 5 4 2
12 Россия 0 1 4
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14 февраля 2018, 15:19 | Олимпизм | Sports.kz

Казахстан остался на 19-м месте в медальном зачете Олимпиады-2018

В среду на Пхенчхан (Южная Корея) обрушился ураган, что сорвало многие олимпийские соревнования, поэтому общекомандный медальный зачет не претерпел значительных изменений, сообщает Sports.kz.

После восьми дней его возглавляет Германия — 10 медалей (6 золотых, 2 серебряные, 2 бронзовые). На второй позиции расположилась сборная Нидерландов — 11 (5−4−2), на третьей — команда США — 7 (4−1−2). Казахстан идет на 19-м месте, по-прежнему имея в копилке одну медаль — «бронзу» в могуле завоевала фристайлистка Юлия Галышева.

Медальный зачет Олимпиады-2018:

1. Германия — 10 (6−2−2).

2. Нидерланды — 11 (5−4−2).

3. США — 7 (4−1−2).

19. Казахстан — 1 (0−0−1).
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