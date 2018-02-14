Казахстан остался на 19-м месте в медальном зачете Олимпиады-2018
В среду на Пхенчхан (Южная Корея) обрушился ураган, что сорвало многие олимпийские соревнования, поэтому общекомандный медальный зачет не претерпел значительных изменений, сообщает Sports.kz.
После восьми дней его возглавляет Германия — 10 медалей (6 золотых, 2 серебряные, 2 бронзовые). На второй позиции расположилась сборная Нидерландов — 11 (5−4−2), на третьей — команда США — 7 (4−1−2). Казахстан идет на 19-м месте,
Медальный зачет Олимпиады-2018:
1. Германия — 10 (6−2−2).
2. Нидерланды — 11 (5−4−2).
3. США — 7 (4−1−2).
19. Казахстан — 1 (0−0−1).
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