Казахстан остался на 19-м месте в медальном зачете Олимпиады-2018

После восьми дней его возглавляет Германия — 10 медалей (6 золотых, 2 серебряные, 2 бронзовые). На второй позиции расположилась сборная Нидерландов — 11 (5−4−2), на третьей — команда США — 7 (4−1−2). Казахстан идет на 19-м месте, по-прежнему имея в копилке одну медаль — «бронзу» в могуле завоевала фристайлистка Юлия Галышева.

Медальный зачет Олимпиады-2018:

1. Германия — 10 (6−2−2).

2. Нидерланды — 11 (5−4−2).

3. США — 7 (4−1−2).

19. Казахстан — 1 (0−0−1).