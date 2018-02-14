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14 февраля 2018, 15:06 | Зимние | Sports.kz

Итоги выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2018 14 февраля

В среду Пхенчхан (Южная Корея), где проходят Зимние Олимпийские игры 2018 года, накрыл ураган — это помешало выступить почти всем представителям сборной Казахстана, сообщает Sports.kz.

Горнолыжница Мария Григорова не выступила в слаломе — на сегодня у женщин были запланированы первая и вторая попытки и финал, а биатлонистки Галина Вишневская, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Елизавета Бельченко и Алина Райкова не приняли участие в 15-километровой индивидуальной гонке. Официальный сайт Олимпиады-2018 информирует, что индивидуальная гонка перенесена на завтра, слалом — на послезавтра.

Без форс-мажоров обошлось лишь у казахстанской конькобежки Екатерины Айдовой, которая выступила в забеге на 1000 метров. Она заняла 24-е место, уступив лидеру 3.53 секунды.
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