Итоги выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2018 14 февраля

Горнолыжница Мария Григорова не выступила в слаломе — на сегодня у женщин были запланированы первая и вторая попытки и финал, а биатлонистки Галина Вишневская, Дарья Климина, Ольга Полторанина, Елизавета Бельченко и Алина Райкова не приняли участие в 15-километровой индивидуальной гонке. Официальный сайт Олимпиады-2018 информирует, что индивидуальная гонка перенесена на завтра, слалом — на послезавтра.

Без форс-мажоров обошлось лишь у казахстанской конькобежки Екатерины Айдовой, которая выступила в забеге на 1000 метров. Она заняла 24-е место, уступив лидеру 3.53 секунды.