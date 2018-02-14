Восстание мумий: что за сборная играет под американским флагом?

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Мне реально дурно. Где, как и когда еще могли эти люди могли сыграть вместе? Конечно же, на Олимпиаде!

Поехали! Кровь из глаз, искрящиеся волосы на спине и лысина, стоящая дыбом — все это нам сейчас понадобится.

Вратари: ну, тут главная звезда — это Райан Запольски из «Йокерита» (ни одного матча в НХЛ и даже в АХЛ). Говорит само за себя!

Давид Ледджио «покемонит» за «Мюнхен», а некто Брэндон Максвелл тащит как черт за «Младу Болеслав» и вообще в свое время был цементом и опорой киевского «Беркута». О, боги! Мне уже нехорошо, но мы пойдем до конца.

Защитники: тут определенно стоит отметить Чеда Биллинса. Вы спросите: а кто это? Ответ на поверхности — понятия не имею. Но оказывается, этот шикарный деф наяривал в свое время за ЦСКА и даже набрал шесть очков в 21 матче. Подозреваю, что это тяжелое наследие знаменитого тренера Джона Торчетти. Затем Чэд с чувством выполненного долга отправился стругать лёд в составах «Линчёпинга», «Ванчопинга», «Штроберга» и так далее. И вот теперь он на Олимпиаде. Блеск.

Ну и нападающие: Чед Коларик, Гаррет Ро, Джим Слэйтер — дальше продолжать не могу, ибо кровь застилает глаза и невозможно печатать буквы. В сущности, это «Цуг», «Зальцбург» и прочий «Клотен», собранные вместе по проценту самогоноварения.

Брайан Джионта. Он еще жив?! Ну и дела.

Определенно, есть некая соль в том, что на официальном сайте Олимпиады, в ростерах хоккейных команд нет распределения игроков по амплуа. И это правильно, я считаю. Кому нужны эти дурацкие амплуа, когда рябит в глазах от такого количества легенд.

И помните: 17 февраля в 15:10 по московскому времени эта удивительная сборная США выйдет на лед против команды Знарка. Комментаторы обещают «принципиальное противостояние».