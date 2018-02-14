День всех влюбленных в олимпийской деревне: самые романтичные участники Игр
Они не расстаются даже в Пхенчхане.
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Виктория Моисеева и Оливер Дюпон
Скип женской сборной России по кёрлингу Виктория Моисеева, команда которой неожиданно для многих обошла команду Анны Сидовой в борьбе за олимпийские путевки, уже несколько лет встречается с датским кёрлингистом Оливером Дюпоном. В июне 2017 года спортсмены обручились и планируют сыграть свадьбу летом 2018-го. Оливер сделал Виктории предложение во время отпуска в Греции. Сразу после Виктория радостно сообщила в своем инстаграме: «Я сказала “да” мужчине моей мечты».
28-летний Оливер Дюпон — представитель семьи кёрлингистов: его родители и две старшие сестры в своё время выступали за сборную Дании на различных уровнях. Дюпон тоже будет выступать в Пхёнчхане со сборной Дании. В 2016 году его команда завоевала серебро чемпионата мира.
Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий
Анастасия и Александр не только выиграли первые олимпийские медали в истории нашего керлинга, но и покорили болельщиков со всего мира своей красотой. Анастасию называют русской Анджелиной Джоли и девушкой Бонда, а Александра сравнивают с героем фильма «Форсаж».
Спортсмены начали встречаться в 2012 году, через три года после знакомтсва. Сначала оба выступали в классическом кёрлинге и в миксте, но в
К тому моменту Александр решил, что готов к свадьбе.
«Сначала хотел загадать: сделаю предложение в финале, если выиграем. Даже кольцо купил. Но потом решил, что не надо так судьбу испытывать. Когда выиграли, немного расстроился, что упустил такой шанс».
Предложение все же состоялось, а летом 2017 Брызгалова и Крушельницкий поженились.
На Олимпийских играх в Корее, помимо яркой игры и эффектной внешности, Брызгалова и Крушельницкий запомнились болельщикам своим экспрессивным стилем общения во время матчей. Могло сложиться впечатление, что в обычной жизни они тоже вспыльчивы и часто ругаются. Однако, по признанию самих спортсменов, все споры остаются на льду. И вне площадки они практически не ссорятся.
Алёна Заварзина и Вик Уайлд
Одно из самых ярких воспоминаний об Играх в Сочи у российских болельщиков, конечно, связано со сноубордом. Алёна Заварзина и Вик Уайлд в один день с интервалом в несколько минут завоевали бронзовую и золотую медали, а тремя днями позже Уайлд выиграл второе золото.
Спортсмены познакомились в 2009 году и два года общались как друзья. Поворотным в их отношениях стал этап Кубка мира в Москве: Вик приехал без тренера, и Алёна решила помочь ему подготовиться к соревнованиям, рискуя собственным здоровьем (она восстанавливалась после травмы и раньше положенного начала ходить без костылей). Вскоре после этого они отправились в путешествие по Мексике и Калифорнии, а уже через полгода отпраздновали свадьбу в Новосибирске.
С Заварзиной Уайлд нашёл не только личное счастье, но и стимул для того, чтобы продолжить спортивную карьеру. После получения российского гражданства в 2012 году он постепенно стал одним из лидеров мирового сноуборда.
На Играх в Пхёнчхане спортсмены вновь будут бороться за медали. В одном из интервью Вик отметил, что для него важна защита чемпионского титула, но он будет рад даже в том случае, если золото завоюет только Алёна.
Дмитрий Соловьёв и Анна Сидорова
Олимпийский чемпион Сочи в командном турнире фигуристов Дмитрий Соловьев и двукратная чемпионка Европы по кёрлингу Анна Сидорова встречаются уже несколько лет, но не афишируют свои отношения.
Дмитрий вместе с партнёршей Екатериной Бобровой — лидер российских танцев на льду. Анна — скип сборной России по кёрлингу. Оба спортсмена принимали участие в Олимпийских играх в 2010 и 2014 году. В Пхёнчхане Дмитрий уже добавил в свою коллекцию вторую олимпийскую медаль в командном турнире и готовится к личным соревнованиям. Анна отобраться на свои третьи Олимпийские игры не смогла, но прилетела в Корею комментировать кёрлинг и поддерживать Соловьёва.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
На Играх в Пхёнчхане Тарасова и Морозов уже успели завоевать свои первые олимпийские медали — серебро в командном турнире. В отсутствие Ксении Столбовой и Фёдора Климова именно они являются главной надеждой нашей страны на медаль в парном катании.
Оба оказались в фигурном катании случайно. Родители Владимира хотели отдать его в хоккей, но тренер сказал, что мальчик не умеет кататься. Для Евгении были запланированы бальные танцы, но в Казани, родном городе спортсменки, на тот момент негде было заниматься.
Фигуристам предложили встать в пару в 2012 году после того, как оба сменили несколько партнеров. Тарасова признавалась, что сразу захотела кататься с высоким и крепким Морозовым, а он не раз говорил, что
За шесть лет совместной карьеры Тарасова и Морозов смогли войти в элиту парного катания и стать двукратными победителями и двукратными призерами чемпионата Европы, а также бронзовыми призёрами чемпионата мира.
Еще больше романтичных слов — в специальном видео Team Russia.
С Днем всех влюбленных! Пхенчхан-2018.
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