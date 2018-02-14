День всех влюбленных в олимпийской деревне: самые романтичные участники Игр

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Виктория Моисеева и Оливер Дюпон

Скип женской сборной России по кёрлингу Виктория Моисеева, команда которой неожиданно для многих обошла команду Анны Сидовой в борьбе за олимпийские путевки, уже несколько лет встречается с датским кёрлингистом Оливером Дюпоном. В июне 2017 года спортсмены обручились и планируют сыграть свадьбу летом 2018-го. Оливер сделал Виктории предложение во время отпуска в Греции. Сразу после Виктория радостно сообщила в своем инстаграме: «Я сказала “да” мужчине моей мечты».

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BcHTGhaDy2u/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BcHTGhaDy2u/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Victoria Moiseeva (@sangriel)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-30T09:16:53+00:00">Ноя 30, 2017 в 1:16 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

28-летний Оливер Дюпон — представитель семьи кёрлингистов: его родители и две старшие сестры в своё время выступали за сборную Дании на различных уровнях. Дюпон тоже будет выступать в Пхёнчхане со сборной Дании. В 2016 году его команда завоевала серебро чемпионата мира.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

Анастасия и Александр не только выиграли первые олимпийские медали в истории нашего керлинга, но и покорили болельщиков со всего мира своей красотой. Анастасию называют русской Анджелиной Джоли и девушкой Бонда, а Александра сравнивают с героем фильма «Форсаж».

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BVo9BwkgnFP/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BVo9BwkgnFP/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Anastasia Bryzgalova (@a_nastasia92)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-22T11:18:25+00:00">Июн 22, 2017 в 4:18 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Спортсмены начали встречаться в 2012 году, через три года после знакомтсва. Сначала оба выступали в классическом кёрлинге и в миксте, но в какой-то момент решили попробовать силы в дабл-миксте. Тренеры не хотели ставить их в одну команду, опасаясь, что личные отношения могут помешать рабочим. Но, когда Брызгалова и Крушельницкий выиграли чемпионат мира-2016, стало понятно, что все опасения напрасны.

К тому моменту Александр решил, что готов к свадьбе.

«Сначала хотел загадать: сделаю предложение в финале, если выиграем. Даже кольцо купил. Но потом решил, что не надо так судьбу испытывать. Когда выиграли, немного расстроился, что упустил такой шанс».

Предложение все же состоялось, а летом 2017 Брызгалова и Крушельницкий поженились.

На Олимпийских играх в Корее, помимо яркой игры и эффектной внешности, Брызгалова и Крушельницкий запомнились болельщикам своим экспрессивным стилем общения во время матчей. Могло сложиться впечатление, что в обычной жизни они тоже вспыльчивы и часто ругаются. Однако, по признанию самих спортсменов, все споры остаются на льду. И вне площадки они практически не ссорятся.

Алёна Заварзина и Вик Уайлд

Одно из самых ярких воспоминаний об Играх в Сочи у российских болельщиков, конечно, связано со сноубордом. Алёна Заварзина и Вик Уайлд в один день с интервалом в несколько минут завоевали бронзовую и золотую медали, а тремя днями позже Уайлд выиграл второе золото.

Спортсмены познакомились в 2009 году и два года общались как друзья. Поворотным в их отношениях стал этап Кубка мира в Москве: Вик приехал без тренера, и Алёна решила помочь ему подготовиться к соревнованиям, рискуя собственным здоровьем (она восстанавливалась после травмы и раньше положенного начала ходить без костылей). Вскоре после этого они отправились в путешествие по Мексике и Калифорнии, а уже через полгода отпраздновали свадьбу в Новосибирске.

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BRypQHxjCE0/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BRypQHxjCE0/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alena Zavarzina (@superzina)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-18T19:32:26+00:00">Мар 18, 2017 в 12:32 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

С Заварзиной Уайлд нашёл не только личное счастье, но и стимул для того, чтобы продолжить спортивную карьеру. После получения российского гражданства в 2012 году он постепенно стал одним из лидеров мирового сноуборда.

На Играх в Пхёнчхане спортсмены вновь будут бороться за медали. В одном из интервью Вик отметил, что для него важна защита чемпионского титула, но он будет рад даже в том случае, если золото завоюет только Алёна.

Дмитрий Соловьёв и Анна Сидорова

Олимпийский чемпион Сочи в командном турнире фигуристов Дмитрий Соловьев и двукратная чемпионка Европы по кёрлингу Анна Сидорова встречаются уже несколько лет, но не афишируют свои отношения.

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BYqmyELhYQu/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BYqmyELhYQu/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Дмитрий Соловьев (@dmitry_solovyev)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-05T16:16:41+00:00">Сен 5, 2017 в 9:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Дмитрий вместе с партнёршей Екатериной Бобровой — лидер российских танцев на льду. Анна — скип сборной России по кёрлингу. Оба спортсмена принимали участие в Олимпийских играх в 2010 и 2014 году. В Пхёнчхане Дмитрий уже добавил в свою коллекцию вторую олимпийскую медаль в командном турнире и готовится к личным соревнованиям. Анна отобраться на свои третьи Олимпийские игры не смогла, но прилетела в Корею комментировать кёрлинг и поддерживать Соловьёва.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

На Играх в Пхёнчхане Тарасова и Морозов уже успели завоевать свои первые олимпийские медали — серебро в командном турнире. В отсутствие Ксении Столбовой и Фёдора Климова именно они являются главной надеждой нашей страны на медаль в парном катании.

Оба оказались в фигурном катании случайно. Родители Владимира хотели отдать его в хоккей, но тренер сказал, что мальчик не умеет кататься. Для Евгении были запланированы бальные танцы, но в Казани, родном городе спортсменки, на тот момент негде было заниматься.

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BN2gfVBAJYF/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:43.56481481481482% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BN2gfVBAJYF/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgeniya (@_tarasova_evg)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-10T21:27:15+00:00">Дек 10, 2016 в 1:27 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Фигуристам предложили встать в пару в 2012 году после того, как оба сменили несколько партнеров. Тарасова признавалась, что сразу захотела кататься с высоким и крепким Морозовым, а он не раз говорил, что какое-то время ему приходилось тянуться за новой партнершей и оттачивать своё мастерство.

За шесть лет совместной карьеры Тарасова и Морозов смогли войти в элиту парного катания и стать двукратными победителями и двукратными призерами чемпионата Европы, а также бронзовыми призёрами чемпионата мира.

Еще больше романтичных слов — в специальном видео Team Russia.

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С Днем всех влюбленных! Пхенчхан-2018.