Унесенные ветром. Олимпийские соревнования оказались под угрозой срыва
В среду в олимпийскую столицу пришел штормовой ветер
из-за которого были пернесены соревнования.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
В среду утром действительно ничего не предвещало беды. Погода была просто шикарной: настоящая дальневосточная весна — яркое солнце, температура — плюс семь или восемь. Рай да и только. Но
Я освещал утреннюю короткую программу у
К счастью, я успел передать заметку в Москву и направился на шаттл до биатлонного стадиона. Антураж вдоль дороги успел к этому времени измениться: волонтеры в темпе корейского попа разбирали временные консрукции, в том числе группу «входа-выхода». Около остановки шаттла один из волонтеров отчаянно пытался удержать стойку с номером и расписанием автобуса.
Шаттл опоздал ненадолго. Оказавшись через час в горах, я узнал, что ехал зря. Женская «индивидуалка» отменена: ветер 15 м/с, стрелять нерально, да и бежать на лыжах в такую погоду — удвольствие ниже среднего. Перенесены и соревнования в слаломе.
При этом турнир двоеборцев шел как ни в чем не бывало. Парадокс: на трамплине, который находится совсем недалеко от биатлонного стадиона, как говорят, флажки даже не шевелились…
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