Унесенные ветром. Олимпийские соревнования оказались под угрозой срыва

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Когда-то давно один старший товарищ учил меня, начинающего журналиста, уму-разуму: «Заголовок “Ничего не предвещало беды…” — беспроигрышный: интригует и подходит почти к любой ситуации».

В среду утром действительно ничего не предвещало беды. Погода была просто шикарной: настоящая дальневосточная весна — яркое солнце, температура — плюс семь или восемь. Рай да и только. Но где-то к полудню погода начала резко меняться: поднялся ураганный ветер.

Я освещал утреннюю короткую программу у фигуристов-парников, и смену погоды почувствовал моментально. Впрочем не я один: пресс-центр «Айс арены» находится в огромном тенте, и тут он вдруг заходил ходуном. Ветер оторвал кусок обшивки с крыши и та начала наподобие паруса с громким шумом хлестать по основанию тента. Лампы подвешенные на проводах стали ходить вниз-вверх с устрашающей амплитудой. Коллеги прервали работу, начали снимать происходящее и выкладывать в соцсети. Развлечение продолжалось недолго: минут через 10, когда ситуация стала совсем опасной, представителей СМИ попросили покинуть пресс-центр и переместиться на трибуны на арене.

К счастью, я успел передать заметку в Москву и направился на шаттл до биатлонного стадиона. Антураж вдоль дороги успел к этому времени измениться: волонтеры в темпе корейского попа разбирали временные консрукции, в том числе группу «входа-выхода». Около остановки шаттла один из волонтеров отчаянно пытался удержать стойку с номером и расписанием автобуса.

Шаттл опоздал ненадолго. Оказавшись через час в горах, я узнал, что ехал зря. Женская «индивидуалка» отменена: ветер 15 м/с, стрелять нерально, да и бежать на лыжах в такую погоду — удвольствие ниже среднего. Перенесены и соревнования в слаломе.

При этом турнир двоеборцев шел как ни в чем не бывало. Парадокс: на трамплине, который находится совсем недалеко от биатлонного стадиона, как говорят, флажки даже не шевелились…