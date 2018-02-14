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14 февраля 2018, 12:36 | Фигурное катание | ТАСС

Фигуристам Загитовой и Коляде присвоено звание заслуженного мастера спорта РФ

ТАСС, 14 февраля. Фигуристам Алине Загитовой, Михаилу Коляде, Наталье Забияко, Александру Энберту присвоено звание заслуженного мастера спорта России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта России.

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© AFP 2018

Загитова, Коляда, Забияко и Энберт стали серебряными призерами командного турнира Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Также в командном турнире принимали участие Евгения Тарасова и Владимир Морозов, являющиеся мастерами спорта РФ, Евгения Медведева, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Звание заслуженного мастера спорта РФ Медведевой было присвоено в 2016 году после победы на чемпионате мира. Боброва и Соловьев получили звание в 2014 году после победы в командном турнире Олимпиады в Сочи.

Загитова является чемпионкой Европы 2018 года. Коляда дважды завоевывал бронзу чемпионатов Европы, также он является серебряным призером командного чемпионата мира. Забияко и Энберт ранее становились третьими на чемпионате Европы.

© Ньюстюб
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Фигурное катание

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