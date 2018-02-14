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Игорь РАБИНЕР из Пхенчхана

Бежит время — ровно 20 лет назад я прилетал на пару матчей «Сенаторз» в Кубке Стэнли, и помню, как поразился, когда молодая звезда Яшин после интервью сам предложил отвезти меня к последнему автобусу в Монреаль, где я остановился. Алексей трижды участвовал в Олимпиадах, брал серебро Нагано и бронзу Солт-Лейк-Сити — и будь он хотя бы на год старше, наверняка участвовал бы в золотых Играх-92 в Альбервилле — но ему, задрафтованному «Оттавой» под высшим на тот момент для россиян вторым номером, к моменту Олимпиады было всего 18.

БУДУ БРАТЬ ИНТЕРВЬЮ У ХОККЕИСТОВ МЕЖДУ ПЕРИОДАМИ

— Что будет входить в ваши обязанности на Олимпиаде? — спрашиваю Яшина.

— Сейчас с этим окончательно определяемся. Вероятно, буду брать интервью у хоккеистов между периодами, частично участвовать в комментарии самих матчей. Все это будет на английском языке. Никогда этого не делал, для меня это определенный вызов. Надеюсь, получится хорошо.

— Будете отвечать за сборную России — или заниматься всеми командами?

— Буду делать то, что мне говорят — работа есть работа. Но душа моя, конечно, будет с нашей командой. Которая, надеюсь, выполнит задачу и выиграет Олимпиаду.

— А как эта идея с СВС вообще появилась?

— Еще в сентябре мне позвонили с канала СВС Canada и сказали: «Мы бы хотели, чтобы ты участвовал в освещении Олимпиады». Они видят в этом возможность связать в единое целое людей, которые и в Играх участвовали, и в НХЛ играли, и родом из Европы. Так и возникла моя кандидатура.

— В Канаде за последнее время были? Успели почувствовать — нужна там кому-то эта Олимпиада?

— Был в Торонто на семинаре по Олимпийским играм для СВС — очень, кстати, профессионально все прошло, мне понравилось. А интерес — громадный. К любому хоккею. Это же Канада! Эти хоккеисты представляют страну, и вся страна сегодня за них. Я сам играл там много лет, поэтому знаю, что хоккей там — религия для людей, и он очень важен для канадского телевидения.

СБОРНАЯ КАНАДЫ БУДЕТ ОЧЕНЬ ОПАСНА ДЛЯ НАШЕЙ КОМАНДЫ

— То есть интерес к Играм-2018 велик, даже несмотря на отсутствие энхаэловцев?

— Может, даже и больше. Очень многие игроки впервые выступают на Олимпиаде, для них это большое событие, и очень хочется себя проявить. Взять тех же канадцев — они никогда не попали бы на Олимпиаду, если бы НХЛ не отказалась. Для них это реальный шанс себя показать, которым они будут пользоваться изо всех сил. С этой точки зрения будет очень интересный хоккей.

— Чего ждут в Канаде от своей сборной — и болельщики, и пресса?

— Того, что они ухватятся за этот шанс. У ребят из КХЛ и других европейских лиг появилась возможность сыграть за свою страну. Их могут увидеть на мировом уровне, по-новому посмотреть на них в той же НХЛ, и это тоже должно их мотивировать. Поэтому сборная Канады будет очень опасна в том числе и для нашей команды, станет одним из основных ее соперников. Хотя понятно, что по мастерству наша команда выше.

— Как относитесь к перспективам сборной России в Пхенчхане?

— Считаю, что наша команда — фаворит. Она отлично укомплектована, в плане мастерства никаких вопросов нет. Единственное — очень много ребят, у которых нет опыта выступлений на таких турнирах, и надеюсь, что они смогут преодолеть волнение и раскрыться. И тогда все будет в порядке.

— Вон, видите, ваш бывший партнер по «Динамо» и сборной Алексей Жамнов катается. Такой худой, что от сегодняшних сборников и не отличить. А уж по мастерству-то…

— Да, и не только он! Мы и с Ильей Воробьевым вместе в «Динамо» играли. Специалисты в сборной есть, звезды есть, вратарь есть. Оборона тоже есть — ребята хоть и молодые, но многие и в НХЛ уже поиграли, и в чемпионатах мира участвовали. Команда, повторяю, укомплектована по всем позициям.

— А какие-то слабости видите?

— Дело не в слабостях, а в том, что турнир очень скоротечный. Одна игра, четвертьфинал, очень многое решает. И в этом смысле важно, чтобы те ребята, которым не хватает опыта, смогли быстро втянуться в турнир. Будем болеть за нашу команду и надеяться, что все получится!

КТО СТАНЕТ В ПХЕНЧХАНЕ БУРЕ ОБРАЗЦА НАГАНО? КОВАЛЬЧУК ИЛИ ГУСЕВ

— Насколько большой, на ваш взгляд, будет ценность этого золота, учитывая, что в этом турнире не участвуют все сильнейшие?

— Победа всегда ценна, в любом турнире. НХЛ приняла решение не участвовать и с этим ничего сделать нельзя. Но международный хоккей жив и сам по себе, а Олимпиада — всегда потрясающий турнир.

— Кого вы видите нашим Павлом Буре образца Олимпиады в Нагано на этих Играх?

— Илья Ковальчук в хорошей форме, слежу за его игрой в СКА. И Никита Гусев. Есть у нас, конечно, Павел Дацюк — один из лучших центральных нападающих мира в истории. Но главное не в том, чтобы один игрок забил много, а в победах и единстве сборной. В том же Нагано вся команда работала на Пашу и дала ему возможность проявить все свои лучшие качества. Это была одна из лучших команд в моей жизни.

— Вы были генеральным менеджером женской сборной России. На нее здесь ходить собираетесь?

— Это будет зависеть от работы. Но СВС транслирует и женский турнир, так что на матч Канада — Россия схожу с удовольствием. Слежу за девчонками, был на открытии молодежного чемпионата мира в Дмитрове. Концовка там сложилась неудачно, но то, что в группе впервые выиграли у Канады — конечно, событие. Тоже желаю девчонкам удачи!

— Кто еще из знаменитых хоккеистов, кроме вас и Игоря Ларионова для Первого канала, будет освещать Олимпиаду?

— Сегодня узнал, что Петер Форсберг — кажется, для «Евроспорта». Уверен, что и многие другие.