Елена Вяльбе: Счастье? Я ни на минуту не забываю о тех, кто сюда не приехал

Она также добавила, что не чувствует вину за недопуск ряда россиян, однако у нее есть неудовлетворение от этой ситуации.

— Вчера после двух бронзовых медалей у вас было состояние абсолютного счастья?

— Ох, да я даже не знаю, что такое абсолютное счастье. И я не знаю, смогу ли быть счастлива, если бы завоюем медали еще, — сказала Вяльбе. — Все-таки я ни на минуту не забываю о тех, кто сюда не приехал. И после Олимпийских игр я поеду со своей командой на этапы Кубка мира, мне нужно будет смотреть этим людям в глаза.

— Испытываете чувство вины?

— Вину я не чувствую. Честна перед собой: я делала все, что могла. Тем не менее, у меня в душе большое неудовлетворение. К сожалению, я не всесильная. Представляю, как они сейчас переживают. Ведь они не просто могли приехать сюда — они бились бы за призовые места. Мне очень сложно быть здесь с этим внутри… А вообще в жизни я — счастливый человек. У меня есть любимое дело, дети, внучка, любимый мужчина, к счастью, живы его родители, которых я очень люблю. А что человеку для счастья еще нужно? (Владимир ИВАНОВ).