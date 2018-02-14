Церемонию открытия Олимпиады в Пхёнчхане посмотрели около 8 млн россиян
По оценочным данным, трансляцию церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея), вне зависимости от мест и каналов просмотра, наблюдали почти 8 млн граждан России, что составило 5,5% жителей страны.
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Для сравнения, открытие зимних Олимпийских игр 2006 года в Турине (Италия) посмотрели 27 млн, Игр-2010 в Ванкувере (Канада) — 34 млн, а Олимпиады 2014 года в Сочи (Россия) — 73 млн российских зрителей.
Церемония закрытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане состоится 25 февраля.
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