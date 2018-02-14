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14 февраля 2018, 12:10 | Олимпизм | Р-Спорт

Оргкомитет Игр-2018 закрыл олимпийский парк в Канныне из-за сильного ветра

Оргкомитет Игр-2018 сообщил, что в целях безопасности в прибрежном кластере Олимпиады до конца дня будет закрыт олимпийский парк из-за сильных порывов ветра.

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Парк в Канныне будет закрыт на прием посетителей до конца дня. Медиацентры, расположенные во временных конструкциях рядом с основными аренами, также остаются закрытыми. Представителям СМИ предложено работать на трибунах до тех пор, пока не стихнет ветер, сообщается в специальном пресс-релизе.

В частности на арене для керлинга в зоне для интервью расставлены стулья для работы журналистов, так как мест на медиатрибунах не хватает.
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