Оргкомитет Игр-2018 закрыл олимпийский парк в Канныне из-за сильного ветра

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Парк в Канныне будет закрыт на прием посетителей до конца дня. Медиацентры, расположенные во временных конструкциях рядом с основными аренами, также остаются закрытыми. Представителям СМИ предложено работать на трибунах до тех пор, пока не стихнет ветер, сообщается в специальном пресс-релизе.

В частности на арене для керлинга в зоне для интервью расставлены стулья для работы журналистов, так как мест на медиатрибунах не хватает.