Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Летние игры в Пхёнчхане
1 Германия 5 2 2
2 Нидерланды 4 4 2
12 Россия 0 1 4
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32554469/
14 февраля 2018, 11:28 | Керлинг | ТАСС

Моисеева: Керлингистки РФ считают себя фаворитами ОИ, несмотря на поражение от британок

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Женская команда олимпийских атлетов из России по керлингу считает себя фаворитами Олимпийских игр — 2018, несмотря на поражение от сборной Великобритании в первом матче предварительного раунда. Такое мнение журналистам высказала скип российской команды Виктория Моисеева.

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 10:3 в пользу британок. В следующем матче российские керлингистки в четверг встретятся со сборной Китая.

«В самом начале не смогли справиться со льдом, “прочитать” его. Было много ошибок, исполнение было хуже наших ожиданий. Дальше пришлось играть в более рискованный керлинг, потому что брать по одному очку за энд было уже недостаточно. В таких ситуациях либо получается украсть, либо отдаешь много очков», — сказала Моисеева.

«Вчера на тренировках лед сильно отличался, он всегда разный, — продолжила спортсменка. — Но это нельзя назвать оправданием, мы все равно должны были его “прочитать”. Да, мы ощущаем себя фаворитами, но одна игра ничего не решает, хотя именно ее может не хватить нам в конце. По одному матчу нельзя говорить, что мы будем плохо играть».

«В керлинге нельзя держать полностью безразличное состояние на протяжении всего матча. Нервы приходят и уходят, главное с ними справляться. Не могу сказать, что мы очень сильно волновались. Я эмоциональный человек в жизни, но мне не хочется кричать на партнеров в игре», — заключила скип российской команды.

В женском турнире по керлингу участвуют 10 команд. По итогам однокругового группового турнира (14—21 февраля) четыре лучшие команды выйдут в полуфинал, матчи которого состоятся 23 февраля. Встреча за третье место запланирована на 24 февраля, финал — 25 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Керлинг

Российские керлингистки с поражения от британок стартовали на Олимпиаде

Российские керлингистки с поражения от британок стартовали на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. Женская команда олимпийских атлетов из России по керлингу проиграла сборной Великобритании в первом матче турнира на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Еще 7 новостей   Все новости

"Россия дразнит весь мир, отправляя спортсменов, похожих на агентов"

Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут

Норвежцы спокойно привезли на Олимпиаду более 6000 доз лекарств от астмы

Олимпиада только началась, но организация турнира уже вызывает вопросы
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?