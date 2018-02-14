Моисеева: Керлингистки РФ считают себя фаворитами ОИ, несмотря на поражение от британок

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 10:3 в пользу британок. В следующем матче российские керлингистки в четверг встретятся со сборной Китая.

«В самом начале не смогли справиться со льдом, “прочитать” его. Было много ошибок, исполнение было хуже наших ожиданий. Дальше пришлось играть в более рискованный керлинг, потому что брать по одному очку за энд было уже недостаточно. В таких ситуациях либо получается украсть, либо отдаешь много очков», — сказала Моисеева.

«Вчера на тренировках лед сильно отличался, он всегда разный, — продолжила спортсменка. — Но это нельзя назвать оправданием, мы все равно должны были его “прочитать”. Да, мы ощущаем себя фаворитами, но одна игра ничего не решает, хотя именно ее может не хватить нам в конце. По одному матчу нельзя говорить, что мы будем плохо играть».

«В керлинге нельзя держать полностью безразличное состояние на протяжении всего матча. Нервы приходят и уходят, главное с ними справляться. Не могу сказать, что мы очень сильно волновались. Я эмоциональный человек в жизни, но мне не хочется кричать на партнеров в игре», — заключила скип российской команды.