Моисеева: Керлингистки РФ считают себя фаворитами ОИ, несмотря на поражение от британок
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Женская команда олимпийских атлетов из России по керлингу считает себя фаворитами Олимпийских игр — 2018, несмотря на поражение от сборной Великобритании в первом матче предварительного раунда. Такое мнение журналистам высказала скип российской команды Виктория Моисеева.
Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 10:3 в пользу британок. В следующем матче российские керлингистки в четверг встретятся со сборной Китая.
«В самом начале не смогли справиться со льдом, “прочитать” его. Было много ошибок, исполнение было хуже наших ожиданий. Дальше пришлось играть в более рискованный керлинг, потому что брать по одному очку за энд было уже недостаточно. В таких ситуациях либо получается украсть, либо отдаешь много очков», — сказала Моисеева.
«Вчера на тренировках лед сильно отличался, он всегда разный, — продолжила спортсменка. — Но это нельзя назвать оправданием, мы все равно должны были его “прочитать”. Да, мы ощущаем себя фаворитами, но одна игра ничего не решает, хотя именно ее может не хватить нам в конце. По одному матчу нельзя говорить, что мы будем плохо играть».
«В керлинге нельзя держать полностью безразличное состояние на протяжении всего матча. Нервы приходят и уходят, главное с ними справляться. Не могу сказать, что мы очень сильно волновались. Я эмоциональный человек в жизни, но мне не хочется кричать на партнеров в игре», — заключила скип российской команды.
В женском турнире по керлингу участвуют 10 команд. По итогам однокругового группового турнира (
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