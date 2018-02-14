Россиянин Яхин стал 21-м в прыжках со среднего трамплина в рамках двоеборья на Олимпиаде
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 14 февраля. /ТАСС/. Россиянин Эрнест Яхин занял 21-е место в прыжках со среднего трамплина, первом виде лыжного двоеборья, на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Яхин получил за свой прыжок 96,7 балла и стартует в лыжной гонке с отставанием от лидера в 2 минуты 16 секунд. Выиграл первый вид программы двоеборья австриец
На олимпийских играх разыгрывается три комплекта медалей в лыжном двоеборье: прыжки со среднего трамплина + лыжная гонка на 10 км, прыжки с большого трамплина + лыжная гонка на 10 км, командные соревнования (прыжки с большого трамплина + эстафета 4×5 км). Соревнования проходят по системе Гундерсена, когда отставание на старте лыжной гонки определяется по результатам прыжков с трамплина.
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